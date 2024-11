La triste reacción de la princesa Charlotte al ver al príncipe William con este detalle

El príncipe Wiliam ha sorprendido a todos tras contar un triste momento por el que hizo pasar a su hija, la princesa Charlotte, gracias a un singular detalle en el look del heredero al trono británico. Una inesperada revelación que se dio durante su breve viaje por Sudáfrica con motivo del premio Earthshot 2024.

El hijo mayor de Carlos III estuvo del 4 al 7 de noviembre en Ciudad del Cabo, que fue en donde se realizó a ceremonia de entrega de este galardón. Por lo que, poco antes de culminar este viaje, el royal de 42 años contó cuál fue el detalle que hizo llorar a su hija.

La princesa Charlotte lloró al ver la barba del príncipe William

En entrevista con varios reporteros, William reveló que cuando se dejó crecer la barba a su hija no le hizo nada en gracia este cambio de look al grado de que estalló en llanto. “A Charlotte no le gustó la primera vez”, dijo. “Le saltaron las lágrimas, así que tuve que afeitarme”, relató.

El príncipe William se dejó crecer la barba desde las vacaciones de verano Getty Images

Sin embargo, señaló también que después decidió darle de nuevo una oportunidad y convenció a la pequeña princesa que ello no estaba mal. “Luego la dejé crecer y pensé: ‘Espera un segundo’ y la convencí de que todo iba a salir bien”, añadió.

Recordemos que durante las vacaciones de verano el esposo de Kate Middleton decidió dejarse crecer la barba. Y aunque para muchos este cambio en la apariencia del futuro rey es un detalle menor, para Charlotte fue una sorpresa que la desconcertó. Por lo que este momento revela también el profundo vínculo que mantienen padre e hija.

El príncipe William durante la entrega de los Premios Earthshot 2024 @heidiklum

Por otro lado, en la misma plática el heredero al trono se sinceró con los demás medios sobre cómo ha sido este último año para él, al cual calificó como “el más difícil” de su vida debido a los diagnósticos de cáncer de su esposa y de su padre. “Así que intentar seguir adelante con todo lo demás y mantenerlo todo en curso ha sido realmente difícil”, señaló.

También, William expresó su profundo orgullo y admiración hacia ellos por la valentía con la que han enfrentado su enfermedad. “Pero estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por cómo han manejado las cosas que han hecho. Pero desde un punto de vista personal y familiar, ha sido, sí, ha sido brutal”, recalcó.