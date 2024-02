La reina Camilla rompe el silencio y revela cómo se encuentra la salud de Carlos III

Luego de que a inicios de semana se diera a conocer el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, ahora la reina Camilla ha decidido romper el silencio y hablar sobre el estado de salud del monarca británico, dando más detalles de cómo se encuentra en estos difíciles momentos.

En medio de su más reciente aparición pública, la esposa del rey aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido Carlos tras conocerse su enfermedad, ya que además dijo que pese a la situación, su marido se encuentra bien y conmovido.

“Dadas las circunstancias, está extremadamente bien, está muy conmovido por todas las cartas y mensajes que el público ha estado enviando desde todas partes, eso es muy alentador”, según dijo Camilla cuando acudió a un concierto benéfico en la Catedral de Salisbury, en la capital londinense.

En su reciente aparición pública, la reina Camilla dio más detalles de la salud del rey Carlos Getty Images

Si bien este mensaje da un poco de calma y tranquilidad, no deja de preocupar a los medios de comunicación y al pueblo británico, ya que no es un tema menor, pues hasta el momento no se ha especificado el tipo de cáncer que padece el rey.

Aunque si se aclaró que el cáncer fue encontrado luego de haber sido ingresado al hospital el pasado 26 de enero, para someterse a una operación y corregir su problema de agrandamiento de próstata.

El monarca permaneció pocos días en el hospital y después fue dado de alta, sin embargo, no podrá estar presente en actos públicos y solo estará atendiendo sus funciones y cuestiones administrativas, como firmas y papeleo, desde su oficina.

El rey Carlos III ha comenzado esta misma semana su tratamiento Getty Images

Mientras tanto, esta misma semana Carlos III comenzó su tratamiento, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado, pues desde un principio la institución ha sido muy transparente con el tema de salud del Jefe de Estado. Caso contrario al de Kate Middleton, pues de ella no se han dado detalles de su cirugía abdominal ni el motivo de dicha intervención.

El príncipe William habla sobre la salud de Kate Middleton

El príncipe William estuvo en una gala benéfica, en donde agradeció el apoyo del público Getty Images

Por otra parte, la aparición pública de la reina Camilla se da un día después de que el príncipe William se presentara en una gala benéfica y agradeciera el apoyo que ha recibido por parte del público.

“Me gustaría aprovechar la oportunidad para decir gracias, también por los amables mensajes de apoyo a Kate y a mi padre, especialmente en los últimos días. Significa mucho para nosotros”, reiteró William en su discurso.