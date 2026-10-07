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La reina Letizia lleva el abrigo rosa Barbie, de más de 20 mil pesos, que todas queremos este otoño

La pieza, de más de 20 mil pesos mexicanos, se convirtió en la protagonista de su look y confirma que el rosa, incluso en sus versiones más intensas, también puede funcionar durante el otoño.

Octubre 07, 2026 • 
Isamar Escobar
Reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida oficial en Helsinki.

La reina Letizia de España durante la ceremonia de bienvenida celebrada frente al Palacio Presidencial de Helsinki, Finlandia, el 6 de octubre de 2026, en el segundo día de la visita de Estado de los reyes de España a Finlandia.

Getty Images

La reina Letizia vuelve a demostrar su capacidad para convertir una prenda clásica en una declaración de estilo. Durante uno de sus compromisos oficiales, la monarca española apostó por un abrigo rosa Barbie que destaca por su tono vibrante, su silueta estructurada y ese aire femenino que se ha convertido en una de las claves de su armario.

El abrigo rosa Barbie de la reina Letizia

Letizia eligió un abrigo de corte estructurado en un intenso tono rosa, una elección que inmediatamente aportó luminosidad a su estilismo. El diseño tiene una silueta clásica que equilibra el impacto del color y permite que la prenda sea el centro de atención.

El precio de la pieza supera los 20 mil pesos mexicanos, convirtiéndola en una de esas prendas de inversión que pueden transformar incluso los estilismos más sencillos.

reina letizia

La reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida en Helsinki, donde recuperó un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro que estrenó en Suecia en 2021 y lo combinó con su abrigo rosa de Carolina Herrera. Completó el estilismo con zapatos destalonados y bolso en tono rosa. Foto: Carlos Alvarez/Getty Images.

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Así llevó la reina Letizia el rosa en otoño

Para complementar el abrigo, la reina optó por mantener el resto del look mucho más discreto,
dejando que el color rosa tuviera todo el protagonismo.

Esta fórmula resulta especialmente útil para llevar tonos vibrantes durante los meses fríos: combinar una pieza llamativa con prendas y accesorios en colores neutros permite conseguir un resultado elegante sin que el estilismo se vea excesivo.

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El rosa Barbie también puede ser un color de otoño

Aunque tradicionalmente asociamos el otoño con tonos como café, burdeos, verde oscuro o gris, el look de Letizia demuestra que no es necesario limitarse a esta paleta.

El rosa Barbie puede convertirse en una alternativa para iluminar los estilismos de la temporada, especialmente cuando se lleva en prendas exteriores como abrigos, capas o chaquetas.

Además, combinarlo con negro, gris, blanco, chocolate o azul marino permite crear contrastes sofisticados y fáciles de adaptar al día a día.

Reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida oficial en Helsinki.

La reina Letizia de España durante la ceremonia de bienvenida celebrada frente al Palacio Presidencial de Helsinki, Finlandia, el 6 de octubre de 2026, en el segundo día de la visita de Estado de los reyes de España a Finlandia.

Getty Images

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La reina Letizia vuelve a apostar por un color protagonista

El armario de la reina española se ha caracterizado en los últimos años por mezclar prendas de firmas de lujo con piezas más accesibles y por experimentar con diferentes colores y siluetas.

En esta ocasión, el abrigo rosa demuestra que una sola pieza puede transformar por completo un look y convertirse en la protagonista de un estilismo de otoño.

Y aunque su versión tiene un precio superior a los 20 mil pesos, la elección de Letizia también funciona como inspiración para incorporar el rosa a nuestro propio guardarropa sin necesidad de replicar exactamente su look.

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Isamar Escobar
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