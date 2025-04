La reina Sofía rompió el protocolo real por seguir esta popular tendencia de belleza

En una reciente aparición pública, la reina Sofía ha dejado claro que la elegancia no está reñida con la modernidad. La madre del rey Felipe VI logró a todos al lucir una impecable manicura francesa, rompiendo así con una norma no escrita, pero firmemente establecida en la realeza: las uñas pintadas, especialmente en tonos llamativos o con diseños marcados, no son bien vistas en la familia real.

Históricamente, las mujeres de la realeza han optado por mantener sus uñas al natural, cortas y sin esmalte, una elección que responde a antiguos códigos de discreción, sobriedad y neutralidad estética. Durante décadas, llevar las uñas pintadas era considerado un gesto poco recatado, incluso vulgar, especialmente si se utilizaban colores intensos. Además, el cuidado constante que requiere una manicura impecable no encajaba con el estilo de vida recatado que se esperaba de las damas reales.

Cómo llevar una manicura francesa al estilo de la reina Sofía

Doña Sofía decidió romper con esta tradición (como ya lo han hecho otras royals como Kate Middleton) pero de forma sutil, luciendo una manicura francesa clásica, con base transparente y la característica línea blanca en las puntas. Este diseño, atemporal y cómodo, se ha convertido en uno de los favoritos tanto de mujeres jóvenes como de las más maduras por su versatilidad y su capacidad para elevar cualquier look sin estridencias.

Para lucir una manicura francesa al estilo de la reina Sofía, apuesta por un diseño clásico y discreto: uñas de longitud corta o media, base transparente o rosada y la característica línea blanca en la punta. Mantén las manos bien hidratadas y las cutículas cuidadas. Este estilo atemporal combina con cualquier look y aporta un aire de elegancia sutil, ideal para cualquier edad o evento formal. Eso sí, asegúrate de mantenerlo impecable para verte como toda una royal.