La romántica historia de amor del príncipe Eduardo y Sofía de Edimburgo, la pareja más discreta de la realeza británica

El príncipe Eduardo y su esposa Sofía de Edimburgo han logrado mantener su matrimonio como uno de los más sólidos y discretos de la Familia Real Británica, esto en parte porque han aprendido a mantenerse alejados del escándalo.

A diferencia del resto de sus hermanos, quienes llegaron a protagonizar polémicos divorcios y separaciones, el hijo menor de la reina Isabel II ha podido lograr que la relación con su mujer sea considerada como todo un ejemplo a seguir. ¿Pero cómo fue que los duques se conocieron e iniciaron su historia de amor? Aquí te contamos los detalles.

Así se conocieron Eduardo y Sofía, los duques de Edimburgo

El príncipe y su mujer se conocieron en 1987 en Capital Radio, aunque en ese momento no hubo flechazo ya que él salía con una de las amigas de Sofía. De hecho, pasaron 6 años para que volvieran a coincidir, pues fue en 1993 cuando se reencontraron en un acto de beneficencia y, desde entonces, comenzaron su noviazgo, el cual estuvo lleno de altibajos.

El príncipe Eduardo y Sofía de Edimburgo se conocieron en 1987 Getty Images

Según lo que cuenta la experta en realeza Ingrid Seward en su libro Prince Edward, Sofía y Eduardo estuvieron a punto de terminar su relación debido a los constantes pleitos que tenían. “Como todas las parejas, hubo momentos en los que el afán de adaptarse llevó a discusiones y desacuerdos y, a mediados de 1994, estuvieron cerca de separarse”, recalcó.

Pero fue gracias a la dedicación de la duquesa, según Seward, que se logró que la relación no se “hundiera”. Aunque no fue el único obstáculo que debieron superar, pues la experta también cuenta que, en un principio, la ex condesa de Wessex no contaba con la aprobación de su suegra, la fallecida Isabel II.

“La Reina, revestida de su majestuosa dignidad, puede ser escalofriantemente imperiosa en su desaprobación, y su primera valoración de Sofía fue desconcertante en extremo”, mientras que en su primer comentario, la difunta monarca también decía de ella que “no se notaría su presencia en una multitud”.

El príncipe Eduardo y Sofía, un matrimonio ejemplar

Sofía y Eduardo tuvieron dos hijos Archivo

Afortunadamente, lograron dejar este escándalo atrás y después de 6 años, en 1999, el príncipe Eduardo le propuso matrimonio a Sofía y se casaron el mismo año, el 19 de junio, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Sin embargo, la pareja también trastabilló en los primeros meses de su matrimonio, pues salió a la luz una conversación grabada en la que la duquesa de Edimburgo arremetía contra los miembros de la Familia Real Británica, entre ellos Carlos III, Camilla Parker y la reina Isabel.

Pero este mal momento solo quedó en eso y, con el tiempo, su suegra comenzó a tomarle cariño hasta el grado de tratarla como a una hija, según dice Seward en su libro. “La Reina confía en ella, y la trata como no trata a la Duquesa de Cambridge o la Duquesa de Cornualles... Es como una hija más de Su Majestad, son así de unidas”, señala.

Sofía de Edimburgo y la reina Isabel II se hicieron muy cercanas Getty Images

Asimismo, el matrimonio logró tener dos hijos, Lady Louis Windsor y James Viscount Severn, a quienes han procurado mantener alejados del foco mediático. De estos dos, James es el que tiene el actual título de Conde de Wessex, pues su padre se lo heredó cuando éste recibió el título de Duque de Edimburgo en 2023.

Por último, su relación ha sido digna de resaltar, pues según lo que contó una fuente al medio Express, “Eduardo se convirtió en una figura tranquila y eficiente que no busca atención ni titulares. Él y Sofía son queridos por ser obedientes y disciplinados”.