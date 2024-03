Los errores de edición fotográfica en los Windsor más populares: desde Kate Middleton hasta Isabel II

Imparable fue el revuelo que generó la fotografía publicada por el Palacio de Kensington el pasado 10 de marzo para celebrar el Día de las madres en Inglaterra, pues además de ser el retrato con el que Kate Middleton “reapareció” después de dos meses en los que no se conocieron nuevas imágenes suyas, resultó ser el producto de un mal trabajo de edición fotográfica, algo que no pasó desapercibido por la población mundial.

Incluso, los medios de comunicación más importantes, como The New York Times, y las agencias de información más reconocidas como Getty, Reuters, Associated Press y AFP, dieron cuenta de los errores en la fotografía y optaron por detener su distribución.

Sin embargo, aunque este ha sido uno de los casos más populares de erratas en materia de photoshop dentro de la Familia Real británica, la verdad es que este tipo de problemas de han suscitado desde tiempo atrás, lo cual demostraría que el equipo de retoque de los Windsor no resulta el más hábil.

De Isabel II hasta el príncipe Louis: los más famosos errores de edición fotográfica en la Familia Real británica

La postal Navideña 2023 del Palacio de Kensington

El error de la postal Navideña de los príncipes de Gales se volvió viral a finales de 2023 Instagram

Basta con remontarnos un par de meses atrás para darnos cuenta de que la falta de minuciosidad en el retoque de las fotografías familiares de los Windsor siempre ha estado presente, ya que fue el mes de diciembre pasado cuando se difundió la famosa postal navideña de los príncipes de Gales, en la cual al pequeño príncipe Louis le faltaba un dedo y además se notaban claros errores en las piernas de otros miembros de la familia.

Los usuarios de internet no pudieron evitar hacer bromas sobre el torpe error de edición de la postal navideña de los príncipes de Gales

La fotografía de Isabel II con todos sus nietos

La reina Isabel también ha sido protagonista de fotografías modificadas Instagram @princeandprincessofwales

Otro caso de edición digital evidente entre los royals británicos fue aquel retrato en el que la ya envejecida reina Isabel II posó al lado de diez de sus nietos, todos ellos luciendo perfectos, lo cual sorprendió al mundo, debido a lo complicado que resulta que todo un grupo de niños luzca bien al mismo tiempo del disparo fotográfico.

Respecto a esta fotografía el distribuidor de imágenes editoriales Getty Images anunció el pasado 19 de marzo, por medio de un comunicado, su decisión de retirar esta fotografía, supuestamente tomada por Kate Middleton en agosto de 2022, debido a que fue “modificada”.

Isabel II junto a Felipe de Edimburgo

Los más seguidores de la Casa Real británica más observadores siempre logran vislumbrar los errores de edición en las fotos de los Windsor Palacio de Buckingham

Igualmente, un caso que fue señalado por los observadores, debido a los errores de perspectiva en las sombras de la imagen fue el de la fotografía publicada por el Palacio de Buckingham con motivo del cumpleaños 99 de la reina Isabel II, en la cual se observaba a la monarca posando al lado de su esposo, el duque de Edimburgo, caso que definitivamente comprueba que el retoque digital no es el fuerte del equipo de comunicación de los Windsor.