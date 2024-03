Estos son los 5 errores que hay en la fotografía de Kate Middleton que fue editada

Este fin de semana se conmemoró el Día de las Madres en el Reino Unido, y es por ello que para celebrar esta fecha la monarquía británica aprovechó para difundir una fotografía de Kate Middleton con sus tres hijos, sin embargo, esta acción fue sumamente criticada debido a que la imagen tenía varios errores de edición.

La instantánea fue distribuida tanto en las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales como en diferentes agencias de noticias, sin embargo, a las pocas horas éstas últimas decidieron borrar la fotografía y no difundirla porque parecía haber sido “manipulada”.

La fotografía que se tomó Kate Middleton con sus tres hijos tiene bastantes errores de edición Instagram

¿Cuáles son los errores en la fotografía de Kate Middleton con sus hijos?

Por otra parte, varios expertos en fotografía dicen a Vanitatis que si bien dicha instantánea no está movida ni desenfocada, no todos los elementos tienen la misma definición o nitidez. También mencionan que la cara de la princesa Kate se ve mucho más oscura y que no corresponde con la iluminación que tienen los rostros de sus hijos.

Pero ha sido tanta la polémica que ha desatado esta situación, que la misma esposa del príncipe William tuvo que emitir un comunicado, aceptando que ella había editado la fotografía y pidió disculpas por la “confusión” que esto pudo haber provocado.