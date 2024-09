La salud de Carlos III preocupa de nuevo: se ausentó de este evento y en su lugar acude el príncipe William

La salud del rey Carlos III vuelve a preocupar luego de que se diera a conocer que tuvo que ausentarse de un acto oficial y que, en su lugar, acudió su hijo mayor, el príncipe William. Una noticia que ha encendido las alarmas sobre su condición, pues recordemos que desde febrero fue diagnosticado con cáncer.

El evento en cuestión se trató de una visita a la base aérea de Cranwell, en Lincolnshire, en donde apareció el primogénito del monarca luciendo con uniforme militar. Y fue durante un discurso que confirmó que su presencia era para representar a Carlos.

“Es un gran honor para mí estar con ustedes hoy, representando a mi padre, Su Majestad el Rey, para conmemorar este importante hito en sus vidas y carreras. Estoy encantado de ver a tantos familiares y amigos aquí. Sé que su amor y apoyo habrán sido fundamentales para que hayan llegado hasta aquí", señaló el príncipe de Gales.

El príncipe William acudió a la base aérea de Cranwell, en Lincolnshire, en representación del rey Carlos III Instagram @princeandprincessofwales

Además, aprovechó su intervención para recordar que fue en este lugar donde recibió sus alas de piloto en el año 2008. Una ceremonia en laque estuvo presente Kate Middleton, que en aquel entonces era su novia.

“Si bien no me gradué en este mismo Parade Ground, sí me gradué del entrenamiento de vuelo aquí, así que sé algo sobre las celebraciones que vendrán más adelante, así que les prometo que solo les quitaré unos minutos de su tiempo”, enfatizó.

¿Cómo se encuentra la salud de Carlos III?

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que, por recomendación de sus doctores, Carlos deberá cancelar su visita a Nueva Zelanda a finales de octubre. “Los médicos del rey han aconsejado evitar tal programa en este momento, para dar prioridad a la recuperación”, según lo que informó el Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III canceló su visita a Nueva Zelanda a finales de octubre por órdenes de su equipo médico Getty Images

Aunque esta decisión ya la había anunciado hace un par de días el mismo monarca, durante una audiencia que tuvo en el palacio con las jugadoras del equipo de rugby de Nueva Zelanda. “Lamento muchísimo no poder ir a Nueva Zelanda a fines de octubre debido a las órdenes del médico, pero espero que haya otra excusa (para ir) dentro de poco”, explicó.

Pero lo que sí sigue en pie es su gira por Australia y Samoa que se realizará del 18 al 26 de octubre. Aunque para ello será determinante seguir y monitorear su salud para que este viaje pueda realizarse con éxito ya que todavía se encuentra bajo tratamiento oncológico.