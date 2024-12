La sorprendente aparición de Meghan Markle tras las declaraciones del príncipe Harry sobre los rumores de divorcio

Meghan Markle ha vuelto a acaparar titulares con su reciente aparición pública en Los Ángeles, justo después de las declaraciones del príncipe Harry en las que desmintió los rumores de divorcio que han circulado en las últimas semanas. Una situación que no ha pasado desapercibida por los medios, especialmente los de la prensa británica.

La duquesa de Sussex asistió a la gala de los Paley Honors 2024 en donde se celebró a Tyler Perry, uno de sus amigos más cercanos, para reconocer su impacto dentro de la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Cabe resaltar, además, que este productor y músico es también padrino de su hija, la princesa Lilibet.

Meghan Markle junto a Tyler Perry en la gala de los Paley Honors 2024 sussex.com

Mientras que periódicos británicos como el Daily Mail o The Sun considerarón que la exactriz de Suits “deslumbró" en esta gala por su look como por su porte. En tanto que The Mirror señaló que su aparición pública fue “rotunda”. No obstante, cabe señalar que este evento marca un momento clave para Meghan, quien ha optado por dejar que su imagen hable por sí misma en medio de la tormenta mediática.

El elegante look de Meghan Markle en su reciente aparición pública

Para la ocasión, Meghan eligió un impresionante vestido negro con un escote corazón que evocó reminiscencias de las grandes figuras del estilo clásico, como Grace Kelly y Lady Di. El diseño, firmado pro Oscar de la Renta, no solo resaltaba su figura, sino que también transmitía confianza y modernidad, enviando un mensaje de fuerza personal en medio de los rumores sobre su matrimonio con el príncipe Harry.

Además, la elección del negro, un color tradicionalmente asociado con la sobriedad y la elegancia, también refuerza su imagen pública de seriedad y enfoque en sus proyectos y causas. En tanto que para complementar este look, la duquesa de Sussex eligió un fino collar de diamantes de más de 31.000 euros de la firma Logan Hollowell, así cómo otros accesorios discretos un peinado recogido y unas sandalias de tacón negro que estilizaban más su figura.

Meghan Markle eligió un sofisticado vestido negro de Oscar de la Renta para su aparición en los Paley Honors 2024 Getty Images

Por otro lado, una de las cosas que más llamó la atención fue que el príncipe Harry no acompañó a su mujer ya que él también atendió otro compromiso en solitario, la cumbre Dealbook 2024 del New York Times, la cual también tuvo lugar el pasado 4 de diciembre en Nueva York.

Ahí fue abordado y se le cuestiónó sobre los rumores de divorcio que han rondado durante las últimas semana. Sin embargo, en sus declaraciones, Harry destacó la solidez de su relación y su compromiso con sus proyectos conjuntos, dejando claro que ambos están enfocados en construir un futuro lejos del ojo crítico de la prensa sensacionalista.