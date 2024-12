El príncipe Harry rompió el silencio y respondió a los rumores de divorcio con Meghan Markle

En su más reciente aparición pública, el príncipe Harry ha desmentido con firmeza los rumores de un posible divorcio con Meghan Markle. El pelirrojo royal abordó este tema durante la cumbre DealBook 2024 del New York Times del pasado 4 de diciembre tras las especulaciones de crisis en la pareja que han acaparado titulares en las últimas semanas,

Cabe resaltar que estos rumores comenzaron con publicaciones que especulaban sobre un distanciamiento entre la pareja, basándose en la decisión de Meghan de no asistir a algunos eventos recientes junto a Harry. Incuso, algunos tabloides sugerían que la pareja podría estar viviendo separada. Por ello es que el duque de Sussex ha querido desmentir todas estas especulaciones.

¿El príncipe Harry se divorciará de Meghan Markle?

En sus declaraciones, Harry dejó en claro que su relación con Meghan es más sólida que nunca y hasta bromeó sobre estos rumores infundados. Aparentemente hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces”, señaló. “Al parecer también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Así que es como, ¿qué?”, dijo entre risas.

El príncipe Harry en la cumbre Dealbook 2024 del New York Times, celebrada el pasado 4 de diciembre Getty Images

Asimismo, el periodista Andrews Ross Sorkin le preguntó al benjamín del rey Carlos III su opinión frente a los rumores de divorcio así como el motivo por el que no se han dejado ver juntos en público últimamente. ¿Por qué están haciendo eventos independientes? ¿Por qué no los hacen juntos?, cuestióno el comunicador. A lo que Harry respondió, “¡Porque me invitaste, deberías haberlo sabido!”, apuntó.

Durante la misma entrevista, Ross le cuestionó al duque de Sussex su sentir por la constante atención mediática que enfrenta su matrimonio, lo cual para él “eso definitivamente no es algo bueno”. Además que señaló lo complicado que resulta para ambos todo ello."Es difícil seguirle el ritmo, pero por eso lo ignoramos”, subrayó.

También, Harry mando un mensaje para todos aquellos retractores y críticos de su relación, principalmente los “trolls”, a los cuales dejó en claro que no son ciertos los rumores de separación. “Las personas por las que más siento pena son los trolls”. “Sus esperanzas se construyen y construyen, y es como, ‘Sí, sí, sí, sí, sí', y luego no sucede. Así que lo siento por ellos. Sinceramente, lo siento”, confesó.

En los últimos meses se ha rumorado que Harry y Meghan se habrían separado GETTY IMAGES

Por otro lado, Harry y Meghan han enfrentado desafíos desde que decidieron apartarse de sus roles como miembros activos de la Familia Real Británica, en 2020, y mudarse a Estados Unidos. A pesar de las críticas, han mantenido un frente unido, enfocándose en su bienestar personal y el de sus hijos,

A medida que los Sussex continúan forjando su camino fuera del entorno real, está claro que el escrutinio público seguirá siendo un desafío. Sin embargo, su respuesta contundente demuestra que no están dispuestos a permitir que las especulaciones definan su narrativa.