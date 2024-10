La sorpresiva coincidencia de Sophie, la duquesa de Edimburgo, con Kate Middleton: ¡entérate!

Sophie, la duquesa de Edimburgo, sigue los pasos de la princesa de Gales, Kate Middleton, al unirse a un proyecto infantil que ha captado la atención de los más pequeños y sus familias. La duquesa participará en un próximo episodio de “CBeebies Bedtime Stories”, donde leerá un cuento antes de dormir, tal como lo hizo Kate hace casi dos años. Ambas royals se han involucrado en este programa con fines especiales, mostrando su lado más maternal y cálido.

¿Qué es “CBeebies Bedtime Stories”?

“CBeebies Bedtime Stories” es un programa infantil de la BBC muy popular entre las familias británicas. Cada noche, una celebridad o figura pública lee un cuento corto para los más pequeños, creando un momento especial y calmado antes de que se vayan a dormir. A lo largo de los años, ha contado con la participación de personalidades de renombre, y tanto Sophie como Kate se han unido a este proyecto por causas benéficas.

Sophie, la duquesa de Edimburgo, aparecerá en este popular programa para leer un libro infantil en apoyo a causas relacionadas con el bienestar de los niños y la educación. Aunque el episodio aún no ha salido al aire, se espera que siga el formato clásico del programa, donde la duquesa leerá una historia emotiva para los más pequeños.

Sophie, la duquesa de Edimburgo, se suma a “CBeebies Bedtime Stories” para apoyar causas infantiles. Getty Images

Este tipo de participación no solo demuestra el compromiso de Sophie con el bienestar infantil, sino también su habilidad para conectar con el público de manera accesible y familiar.

Kate Middleton en “CBeebies Bedtime Stories”

En febrero de 2022, Kate Middleton sorprendió a los espectadores cuando apareció en el mismo programa, leyendo el popular cuento “The Owl Who Was Afraid of the Dark” de Jill Tomlinson.

La participación de Kate en el programa fue parte de la promoción de la importancia de la salud mental infantil, una causa que ha defendido en numerosas ocasiones. Su carisma y cercanía con los niños fueron evidentes, lo que hizo que el episodio fuera muy bien recibido por el público y generara un impacto positivo en torno a las discusiones sobre salud mental y educación.

Tanto Kate como Sophie han demostrado que, además de sus deberes reales, pueden conectar de manera genuina con las causas que apoyan, especialmente aquellas relacionadas con los niños. Aunque Sophie y Kate tienen estilos diferentes, esta coincidencia en el programa infantil refleja cómo ambas royals comparten un enfoque cálido y humano en sus roles públicos.

La participación de Sophie en “CBeebies Bedtime Stories” dos años después de que Kate Middleton hiciera lo mismo, destaca una hermosa coincidencia entre ambas duquesas, quienes siguen demostrando su compromiso con causas importantes para la infancia. Estos pequeños gestos, aunque simples, tienen un impacto significativo en las familias que las ven, reforzando su cercanía y su influencia en temas de educación y bienestar.