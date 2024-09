Lady Di estaba destrozada por la relación de Carlos III y Camilla Parker, según su estilista: los detalles

Lady Di habría quedado “destrozada” por la relación extramarital que tuvo el entonces príncipe Carlos con Camilla Parker-Bowles por años, según lo que ha revelado recientemente el estilista de la fallecida princesa para la prensa británica. Unas declaraciones que dan cuenta que ella solía compartir sus secretos con esta persona de su entera confianza.

Si bien para nadie es un secreto el affaire entre Camilla y Carlos, poco se habla sobre el sentir de Diana de Gales por el hecho de saber que su marido la engañara, durante años, con otra mujer pese a estar casados. Por ello es que ahora este extrabajador de la madre de William y Harry da luz sobre este aspecto.

El estilista de Diana de Gales revela varios secretos de la princesa

Richard Dalton, quien trabajara como estilista de la princesa del pueblo, declaró al Daily Mail en una ocasión que había días en los que veía a Diana “destrozada” mientras la peinaba. Incluso, menciona que le llegó a contar que su “maldito marido” desaparecía, haciendo alusión a cómo su exesposo daba rienda suelta a su romance con Camilla.

Richard Dalton trabajó como estilista de Lady Di por 10 años Getty Images

También, Dalton señaló que “Diana estaba perdidamente enamorada de su marido” y como ello lo “veía día tras día”. “El amor que sentía por Carlos era genuino. Si Camila se hubiera mantenido alejada después de la boda, las cosas podrían haber sido muy diferentes”, sugirió.

Mientras que la relación de este estilista y la princesa se volvió tan cercana al grado de convertirse su confidente. Aunque ello le causó en ocasiones bastante estrés. Toda mujer confía en su peluquero y ella no fue la excepción”, dijo. Ser el guardián de secretos tan grandes a veces me hacía sentir muy estresado. Mi trabajo era escucharla, ayudarla a sentirse hermosa y segura y traer un poco del mundo real a su mundo”, recalcó.

Lady Di se sentía destrozada cuando el entonces príncipe Carlos se desaparecía, según el estilista de la princesa Getty Images

Por otro lado, Richard comenzó a trabajar como estilista a tiempo completo de Lady Di después de la boda de la royal Carlos. Por lo que vendió su salón de belleza para poder convertirse en su empleado. Sin embargo, se conocían desde antes, cuando la princesa solo tenía 17 años y él trbaajaba como gerente de unos grandes almacenes.

Cabe resaltar que todas estas declaraciones del peluquero forman parte del libro It’s All About The Hair: My Decade With Diana, escrito por Renae Plant, quien es considerada como una de las coleccionistas de recuerdos de Diana más importantes del mundo.