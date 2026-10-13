Lady Glenconner defiende a la madrastra de Lady Di tras las polémicas declaraciones de Earl Spencer sobre su hermana

La historia familiar de la princesa Diana vuelve a generar conversación tras las revelaciones de Swan Song: Diana, My Sister, el libro en el que Charles Spencer, hermano de Lady Di, comparte recuerdos de su infancia y de la compleja relación que ambos mantuvieron con su madrastra, Raine Spencer.

En medio de esta controversia, Lady Anne Glenconner, escritora y antigua dama de compañía de la princesa Margarita, salió en defensa de Raine y ofreció una perspectiva diferente sobre una mujer cuya imagen pública quedó marcada durante años por su relación con los hijos de John Spencer.

La postura de Glenconner resulta relevante porque permite ampliar la mirada sobre uno de los capítulos más complejos de la vida familiar de Diana. Sin embargo, las experiencias y los recuerdos de quienes conocieron a los Spencer no siempre coinciden, por lo que sus testimonios deben entenderse como perspectivas personales.

Lady Anne Glenconner, escritora británica y antigua dama de compañía de la princesa Margarita, se pronunció en defensa de Raine Spencer, madrastra de la princesa Diana, tras las recientes declaraciones de Charles Spencer sobre la historia familiar de los Spencer. Getty Images

¿Por qué Earl Spencer cuestionó la relación de Lady Di con su madrastra?

En Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer recuerda la reacción que provocó en él y en sus hermanos el matrimonio de su padre, John Spencer, con Raine McCorquodale en 1976. La llegada de su madrastra abrió una etapa de tensiones familiares que influyó en la relación entre ella y los hijos del aristócrata.

El conde Spencer también aborda el acercamiento que se produjo entre Diana y Raine durante los últimos años de vida de la princesa. En entrevistas relacionadas con el libro, Charles ha compartido su interpretación de aquel vínculo y ha cuestionado algunos aspectos de la relación que ambas desarrollaron.

Sus declaraciones han reavivado el interés por la dinámica familiar de los Spencer y por la manera en que Diana se relacionó con las personas de su entorno. No obstante, su relato representa su propia perspectiva de los acontecimientos y no necesariamente coincide con la de otros miembros de la familia o personas cercanas a Raine.

Libro Swan Song: Diana, My Sister, las memorias de Charles Spencer sobre la princesa Diana. El libro recupera recuerdos personales de su hermana, incluidos episodios de su juventud, su relación con el entonces príncipe Carlos y los primeros años de su vida pública.

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¿Quién fue Raine Spencer, la madrastra de la princesa Diana?

Raine Spencer, nacida Raine McCorquodale, era hija de la escritora Barbara Cartland y pertenecía a la alta sociedad británica. En 1976 se casó con John Spencer, padre de Diana, después de la separación de este de Frances Shand Kydd.

La relación entre Raine y los hijos de John fue complicada y contribuyó a que la madrastra de Diana adquiriera una reputación controvertida. Sin embargo, su historia no se limita a los enfrentamientos familiares: con el paso del tiempo, ella y la princesa lograron acercarse y desarrollar una relación más cordial.

La trayectoria de Raine también estuvo vinculada con la vida social británica, la gestión del patrimonio familiar y la política local. Su historia ha sido revisada en biografías que buscan ofrecer una perspectiva más amplia sobre una mujer cuya vida quedó inevitablemente relacionada con la de la princesa de Gales.

Aseguran que Lady Di sufrió más de un inconveniente el día de su boda Getty Images

La reconciliación entre Diana y Raine antes de la muerte de Lady Di

Aunque durante años su vínculo estuvo marcado por el distanciamiento, Diana y Raine se acercaron en la última etapa de la vida de la princesa. Ambas fueron vistas juntas en 1997, durante la subasta de algunos de los vestidos más emblemáticos de Diana, celebrada meses antes de su muerte.

Ese acercamiento contrasta con los recuerdos de Charles Spencer sobre la relación familiar y muestra que el vínculo entre Diana y su madrastra evolucionó con el tiempo. Mientras el conde ha compartido su interpretación de lo ocurrido, otras personas que conocieron a Raine han destacado facetas diferentes de su personalidad.

La defensa de Lady Glenconner vuelve a poner el foco en esta historia, en la que las memorias personales, las tensiones familiares y la imagen pública de Diana continúan generando interés casi tres décadas después de su muerte.