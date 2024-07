Las 3 claves del nuevo maquillaje de la Infanta Sofía para lograr verse muy sofisticada

El pasado 3 de julio el mundo pudo ser testigo de la reaparición pública de la infanta Sofía, hija mejor de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, en un importante evento para la Corona Española: la entrega de los despachos de alférez para la generación recién graduada de la Academia Militar de Zaragoza, en cuyos miembros se encontraba la mismísima princesa Leonor.

Sin embargo, aunque indudablemente la heredera al trono fue la protagonista del acto, su hermana menor no se quedó atrás, ya que pese a su rol secundario, logró captar la atención de todas las cámaras, no solo gracias a su carisma, si no también por su nueva forma de resaltar su belleza, a través de un nuevo estilo de maquillaje, el cual logró añadir a su jovial apariencia un toque definitivamente dramático.

La Infanta Sofía logró una combinación fresca y elegante complementada con un sofisticado beauty look Getty Images

Dicho beauty look resultó cautivador para todas las seguidoras de la Casa Real debido a que no solamente permitió el realce de los rasgos más favorables de la infanta, sino también por parecer a la vista un makeup muy fácil de ser replicado y utilizado como el mejor aliado en cualquier tipo de compromiso.

¿Cuáles son las 3 claves para lograr un maquillaje dramático y natural como el de la infanta Sofía?

El uso de labial mate

Sin duda, el elemento que más destaca en el maquillaje minimalista pero sofisticado que lució Sofía de Borbón en la despedida de su hermana de la AGM, es el uso de lipstick, el cual se trató de la aplicación en barra de un tono mate altamente pigmentado en color rosa pálido, el cual mantuvo el look dentro de una estética natural.

La infanta Sofía cautivó a las amantes de la moda y el maquillaje con su look Getty Images

Blush melocotón

Una segunda variable que dio un toque muy coqueto en la apariencia de la hija menor del rey fue la aplicación de una abundante cantidad de colorete en las mejillas, muy al estilo “boyfriend blush”, una nueva tendencia que dicta que el rubor debe de colocarse en prácticamente toda el área de los cachetes, para de esta manera lograr proyectar un sonrojado natural y sin esfuerzo.

Con este toque, la hermana de la princesa Leonor logró perfilar su rostro, mientras que a su vez dio un realce a su vestido blanco, luciendo al máximo su cada vez más adulta imagen.

La infanta lució un maquillaje con efecto sonrosado el pasado 3 de julio Getty Images

Cejas finamente perfiladas

Por último, cabe destacar en el nuevo estilo de maquillaje de la joven de 17 años de edad el pigmentado de sus cejas, el cual se llevó a cabo con un lápiz color marrón. Este toque, sin duda, terminó por darle un toque más de finura a la apariencia de la menor de los Borbón, quien al igual aquel su hermana y si madre, para estar esmerándose para convertirse en todo un referente de estilo, por medio de sus elegantes looks.