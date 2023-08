Las 3 rutinas más excéntricas del rey Carlos III

La imagen del recientemente coronado rey Carlos III siempre se ha identificado por sus excentricidades, debido a que, en más de una ocasión, gente cercana al reino ha revelado algunos de los extraños hábitos domésticos que el royal ha ido acumulando a lo largo de los años.

Su papel como alteza, le ha permitido al hijo mayor de Isabel II exigir todo cuanto se le ocurre, sin importar las réplicas que sus peticiones puedan tener, por lo que es propicio hacer un recuento de las rutinas seguidas por el monarca del Reino Unidos que más han llamado la atención de los expertos en realeza.

Su bandeja de desayuno del rey siempre tiene que lucir de la misma manera

El experto en la realeza Christopher Andersen relata en su libro The King: The Life of Charles III, publicado en 2022, que la rejilla donde se coloca el desayuno del monarca debe contener los mismos elementos cada mañana, además de que tiene que presentar la misma acomodada apariencia.

“La bandeja del desayuno del rey siempre contiene una taza y un platillo a la derecha con una cuchara de plata apuntando hacia afuera en un ángulo de cinco en punto. La mantequilla debe venir en tres bolas y estar refrigerada. La tostada real siempre está en una rejilla de plata, nunca en un plato. Las confituras, jaleas, mermeladas y miel variadas se sirven en una bandeja de plata aparte”, relata Andersen en la página 6 de su obra.

Las excentricidades del Rey Carlos III lo han caracterizado como uno de los royals más exigentes

A su avanzada edad, Carlos III sigue durmiendo con un juguete

Igualmente el vendedor best seller de libros relata en su última publicación que a sus 74 años de edad, el padre de William y Harry continúa siendo arropado por su corte y durmiendo con un oso de peluche que ha conservado desde la infancia.

El rey Carlos III viaja siempre con un inodoro a su medida

Este curioso dato cada vez cobra más dominio entre la población mundial debido a la excentricidad del carácter del monarca que representa.

Se sabe que el rey tiene una serie de elementos imprescindibles a la hora de viajar, entre los que se encuentra un retrete a su medida, el cual siempre transporta, sin importar el destino, de acuerdo a lo relatado por Tina Brown en su libro The Palace Papers, donde también aclara que no se tiene detalle de las características del inodoro.

Sin duda Carlos III podría pasar a la historia como uno de los representantes de la Corona más exóticos que ha gobernado el Reino Unido.