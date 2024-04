Las lecciones de Letizia Ortiz para combinar vestidos tweed y no fallar nunca en el intento

Nuevamente la reina Letizia Ortiz ha demostrado su magistralidad a la hora de portar combinaciones de moda sofisticadas. Esta vez, durante su aparición en Alcalá, en la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2023, el cual le fue otorgado este año al escritor español Luis Mateo Díez.

Durante el acto, llevado a cabo en la Universidad de Alcalá, en Madrid, la esposa del rey Felipe VI ha deslumbrado con su presencia enfundada en un vestido tweed, aparentemente diseñado a su medida por una de sus costureras personales en Zarzuela.

Y, aunque el modelo protagonista del look utilizado por Doña Letizia este 23 de abril no se adscribe al catálogo de alguna firma exclusiva de moda, como suele suceder con la mayoría de los atuendos de la soberana, esto no ha hecho que el estilismo real de la monarca decaiga, sino todo lo contrario.

Este 23 de abril la reina Letizia Ortiz presidió un importante acto en la Universidad de Alcalá Casa S.M. el Rey

Cómo combinar vestidos tweed, según Letizia Ortiz

La más reciente hazaña de estilo de la reina Letizia ha consistido en la combinación de la pieza estrella del atuendo con un par de pumps destalonados de tacón bajo, firmados por Massimo Dutti.

Además, como complemento, la ex periodista ha optado por portar en su mano un bolso modelo “Bespoke” de su diseñador predilecto de los últimos meses, Hugo Boss. Cabe mencionar que este especial accesorio italiano, confeccionado en piel suave ha sido utilizado más de 10 veces por la reina desde el 15 September 2015, fecha en la que la estrenó.

Letizia Ortiz en la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2023 Casa S.M. el Rey

Por último, respecto a los complementos añadidos por Letizia durante esta jornada para elevar el estilismo de su vestido tweed, cabe mencionar a su par de pendientes de perlas australianas y diamantes engastados en bisel de oro blanco, los cuales también ya había utilizado en ocasiones anteriores.

Las lecciones de Letizia Ortiz para combinar prendas tweed

Con este último ejemplo de moda dado por la madre de la princesa Leonor, queda claro que la mejor forma de llevar una prenda tweed como protagonista es añadiendo al look otros elementos de menor vistosidad.

Letizia Ortiz optó por utilizar complementos simples para elevar su vestido tweed Carlos Alvarez/Getty Images

Letizia ha comprobado que menos es más, por lo que siempre que opta por añadir chaquetas o vestidos tweed a sus fórmulas, lo hace tomando en cuenta como accesorios a prendas adscritas a una lógica minimalista, que no opaquen el emblemático tejido.

Recuerda que la elegancia siempre está en los detalles, tal y como la reina de España lo ha dictado, por lo que, por más simple que sea tu beauty look, nunca debes descuidar los complementos, los cuales pueden ir desde pequeñas piezas hasta lujosos bolsos, los cuales servirán para añadir un toque más “old money” a tu esencia.