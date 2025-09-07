Las raíces mexicanas de Raniero III de Mónaco, el príncipe que conquistó a Grace Kelly

Raniero III de Mónaco es uno de los miembros más notables de la dinastía Grimaldi, pero lo que muy pocos saben, es que el príncipe que conquistó el corazón de Grace Kelly, tenía raíces mexicanas de las que se sentía profundamente orgulloso.

Su herencia mexicana proviene de su abuela paterna, y se dice que el príncipe había quedado fascinado con las historias que le contaban sobre la cultura y tradiciones mexicanas, al grado de escucharle decir en varias ocasiones: “por mis venas corre tequila”.

Te podría interesar: De Hollywood a Mónaco: así fue la vida de Grace Kelly antes de casarse con Raniero III

Raíces mexicanas de Raniero III de Mónaco

Pierre de Polignac, el padre del príncipe Raniero III de Mónaco, era hijo del conde Maxence de Polignac y de la aristócrata mexicana Susana de la Torre y Mier.

Susana, provenía de una de las familias más aristocráticas de México, su padre fue Isidoro de la Torre y Gil, un prominente hacendado originario del puerto de Santa María en Cádiz y su madre, Luisa Mariana Mier y Celis, era hija del considerado “Rothschild mexicano”.

El hermano menor de Susana, Ignacio de la Torre y Mier, pasó a la historia por haberse casado con Amada Díaz, hija del presidente Porfirio Díaz.

Al ser parte de una de las familias más adineradas de México, Susana fue educada con esmero y en los mejores colegios del país y de Europa; aprendió a hablar varios idiomas, entre ellos el inglés y francés.

Susana y sus hermanas solían hacer viajes frecuentes a Europa, y en uno de ellos conoció a Maxence de Polignac, un conde de origen francés de quien se enamoró. Su boda se celebró el 10 de octubre de 1881 en París, Francia.

De su amor nacieron ocho hijos: Josefina, María Luisa, Raimunda, Javier, Ana, Maxence, Beltrán y Pierre de Polignac, el padre de Rainero.

Grace Kelly, esposa de Raniero III de Mónaco, con el bolso icónico de Hermès Getty Images

La boda de Pierre de Polignac y la princesa heredera de Mónaco, Charlotte Grimaldi

Pierre de Polignac nació en el Castillo de Kerscamp en Francia, pero siempre siempre llevó a México en el corazón, gracias a las historias que le contaba su madre sobre la cultura y tradiciones de nuestro país.

Se dice que era muy guapo, culto y refinado, por lo que el príncipe Luis II de Mónaco, lo eligió como esposo de su única hija, Charlotte Louise Juliette Grimaldi, con quien se casó en 1920.

Pierre y Charlotte no estaban enamorados cuando se casaron, su matrimonio fue arreglado y lamentablemente nunca se entendieron, a pesar de ello tuvieron dos hijos: Antoinette y Raniero.

El 12 de abril de 1950, Raniero ascendió al trono de Mónaco, y además de casarse con Grace Kelly, convirtió a su país en uno de los destinos turísticos más famosos del mundo.

