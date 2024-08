Las sandalias con las que Mary de Dinamarca se convirtió en la royal más elegante en los Olímpicos de París 2024

Durante esta última semana varios miembros de las casas reales de Europa se han dado cita a los Juegos Olímpicos de París 2024 para apoyar a los deportistas de su país. Y ha sido justamente en este contexto en donde algunas de las royals han deslumbrado con su estilo como fue el caso de Mary de Dinamarca.

El look con sandalias de Mary de Dinamarca en París

Así pues, la reina danesa se ha convertido en una de las más elegantes por los looks que ha lucido durante la justa deportiva, especialmente por un atuendo que le vimos lucir justamente esta semana en Versalles y el cual ha combinado con unas glamurosas sandalias.

El outfit en cuestión estaba conformado por un vestido de rayas en colores rosas y blancas, de cuello redondo, manga sisa y un cinturón confeccionado por la misma tela de la prenda. Un detalle que sirve para estilizar la figura.

Para rematar este look, la esposa del rey Federico X añadió un elegante blazer en color blanco de lino que traía sobrepuesto en sus hombros, unos pendientes en un tono rosa pastel de la diseñadora Marianna London y sombrero y gafas de sol. Aunque lo que más sorprendió fue el calzado que eligió para la ocasión ya que eran unas sandalias Oran de Hermès en tono rosa.

Este tipo de alpargatas, por su parte, son una gran opción si lo que buscas es comodidad sin tener que renunciar a un look formal y elegante, sobre todo para esta temporada de verano en la que impera el sol y el calor.

Por otra parte, estas sandalias planas confeccionadas con suave piel de becerro nacieron en 1977 y, desde entonces, han logrado posicionarse como uno de los modelos más exitosos entre la firma. Eso sin mencionar que actualmente dicho calzado se encuentra disponible en 44 tonalidades diferentes.

Mary de Dinamarca brilla en las Olimpiadas de París 2024

Mary de Dinamarca ha sorprendido con sus looks en los Juegos Olímpicos de París 2024 Instagram @detdanskekongehus

No obstante, ya no debería sorprendernos el estilismo de la royal danesa ya que siempre se ha caracterizado por ser sofisticado y atemporal, logrando además que sus looks no pasen de moda y se adecúen a las tendencias del momento.

Algo que, una vez más, ha logrado reflejar en las Olimpiadas de París 2024 y la ha convertido en la royal más elegante de la justa deportiva. Lo cual ha logrado conseguir al no escatimar en recursos para sus outfits.