Letizia Ortiz fue comparada con Felipe VI por estas actitudes en los Juegos Olímpicos de París

Desde principios de esta semana el rey Felipe VI ya se encuentra en Francia para apoyar a los deportistas españoles durante los Juegos Olímpicos de París 2024. El monarca tomó el relevo de su esposa, Letizia Ortiz, quien acudió a varias competencias para alentar a sus compatriotas en días anteriores.

No obstante, ahora que el jefe de la corona española está de viaje por tierras parisinas ha sido comparado con la actitud de la consorte, ya que él ha realizado algunas cosas que su mujer se negó a hacer durante estas Olimpiadas. Aquí te contamos de cuáles se tratan.

Los gestos que sí tuvo Felipe VI en las Olimpiadas de París 2024

Así pues, esta justa deportiva ha servido no solo para refrendar el apoyo de la Casa Real al deporte y a los atletas que compiten, sino también para evidenciar la personalidad tan distinta que tienen los reyes de España.

Felipe VI llegó a comer junto a los atletas españoles en la villa olímpica en París Instagram @casareal.es

Por su parte, Felipe de Borbón ha llegado a comer junto con los deportistas españoles en la Villa Olímpica y ha disfrutado del mismo platillo de pasta y verduras que se les da a todos los competidores. Algo que su esposa no realizó en sus días en París ya que, de hecho, se desconoce en dónde y qué comida habría degustado la consorte ya que no existen fotos de ello.

También otra cosa que sí ha realizado el monarca en lo que lleva en Francia es dejarse verse junto a miembros de otras casas reales de Europa, ya que se encontró con la princesa Amalia de Holanda, así como con los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia y el gran duque Enrique de Luxemburgo.

Incluso, si recordamos los días en los que vimos a Doña Letizia y a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en las diferentes competencias nos daremos cuenta que ninguna de ellas tuvo un encuentro royal con integrantes de otras monarquías.

Felipe VI ha convivido en París con otros royals como la princesa Amalia de Holanda Getty Images

Pero además de lo mencionado, otra de las cosas que ha llamado la atención es que el rey Felipe ha tenido su acreditación puesta en todo momento ya que ello es obligatorio por motivos de seguridad. No obstante, la reina Letizia no siempre la llevaba consigo. Prueba de ello es que en algunas fotografías la consorte no la trae colgada en el cuello.

Sin embargo, a pesar de los diferentes gestos que ambos han tenido en esta justa deportiva, cada uno, a su manera, ha demotrado su apoyo a todos los deportistas que compiten ya que, además, es la Casa Real que más ha estado presente en las competencias en estos Juegos Olímpicos.