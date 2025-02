Letizia Ortiz mostró cómo combinar botas con pantalones cortos, la tendencia que se viene este 2025

Letizia Ortiz no ha parado ni un momento desde que inició el 2025, pues su agenda ha estado repleta de compromisos y actos oficiales. Por lo que esta vez tuvo que trasladarse al municipio de Caravaca de la Cruz, ocasión que no desaprovechó para portar uno de sus atuendos más arriesgados en los últimos meses, con el que no hizo más que reiterar lo bien que se le da combinar texturas, colores y siluetas para verse impecable en todo momento.

Letizia Ortiz comprobó por qué las botas y los pantalones cortos son una combinación obligatoria para 2025

Como parte de las celebraciones por el Año Jubilar en Caravaca de la Cruz, Letizia Ortiz y el rey Felipe VI se trasladaron a esta pequeña ciudad perteneciente a la región de Murcia. Ahí, además de que su presencia fue gratamente recibida por los habitantes, no pasó desapercibido el estilismo que la reina consorte seleccionó, pues con tan solo un par de piezas logró que su imagen tuviera el equilibrio perfecto entre dos elementos que aunque serán tendencia, pareciera que no son compatibles entre sí.

Y es que con el recato que la distingue, se atrevió a usar un mono de pantalones cortos y combinarlos con un par de botas de cuero, una decisión sumamente atinada que le dio una apariencia de mayor longitud a su figura. Por si fuera poco, esta confección firmada por Teresa Helbig contó con un cuello alto con escote de volantes, aspectos que hicieron un guiño a la clara inspiración victoriana que lo conformó.

La reina Letizia combinó una silueta de pantalones cortos con botas de cuero y logró un atuendo impecable Getty

Así es como la reina de España hace magia al darle nueva vida a su guardarropa

El atuendo que portó la madre de la princesa Leonor y con el que evidenció por qué las combinaciones arriesgadas, como lo llevar pantalones cortos con bota, son una buena idea, se conformó por una prenda que en realidad ya ha usado antes, pero parece ser que está entre sus preferidas, por lo que no desaprovecha las oportunidades para usarlo.

Letizia Ortiz rescató esta prenda de su guardarropa y le dio una nueva vista Instagram. @casareal.es

Esto en realidad no es extraño viniendo de Letizia Ortiz, ya que en ocasiones anteriores ya ha dejado claro que no le preocupa en lo absoluto reciclar piezas de su armario para darles una nueva vista. Tal como hizo apenas hace un par de días, cuando durante su aparición en un foro por el Día Mundial contra el Cáncer, rescató un vestido verde perfecto para que las mujeres +50 luzcan en la primavera 2025.