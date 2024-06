Los 5 mejores looks que llevaron los miembros de la Familia Real en el clásico evento de Royal Ascot

Una de las tradiciones británicas más arraigadas es el ‘Royal Ascot’, uno de los tantos eventos con sello royal que se celebran una vez al año. Este tipo de reuniones se programan durante cinco días en el mes de junio en las inmediaciones del Hipódromo de Londres y suele dar noticia por los esplendorosos looks con los que los representantes de la Casa Real asisten.

Este acto, en el que suelen reunirse los miembros de la aristocracia más importantes, se trata de conglomerarse para observar el paso de los más finos caballos de carrera, acompañados de sus expertos jinetes, alrededor de 30 carreras. Todo esto en medio de un ambiente glamuroso donde se reúne el jet set británico.

Una de las principales curiosidades acerca de esta carrera es el estricto código de vestimenta que se impone a los visitantes, ya que, si eres hombre y deseas acceder al Recinto Real de Ascot debes lucir como todo un caballero y usar traje con chaleco, sombrero de copa y zapatos negros; mientras que las mujeres deberán portar vestidos discretos, preferentemente complementados con extravagantes sombreros.

Para que te des una idea más clara de cuáles son los códigos para asistir al famoso Royal Ascot, a continuación te presentamos los 5 mejores looks que llevaron los miembros de la Familia Real a este evento, los cuales ya han pasado a la historia por su alto nivel de sofisticación y modernidad.

Meghan Markle 2018

Meghan Markle solo ha asistido en una ocasión al Royal Ascot Getty Images

La duquesa de Sussex tuvo su debut en el Royal Ascot en 2018. Una ocasió en la que no no dudó y fue a lo seguro, apostando por un look en blanco y negro, protagonizado por dos piezas principales: un vestido camisero de corte midi firmado por la casa francesa Givenchy y un sombrero del diseñador Philip Treacy.

Kate Middleton 2022

Kate rinde aprovechó el Royal Ascot 2022 para homanajear a Lady Di con sus look Getty Images

O, cómo olvidar cuando la princesa de Gales nos regaló una histórica postal de ella en el hipódromo luciendo un vestido de lunares de Alessandra Rich combinado con un sombrero de Sally-Ann Provan.Esto cuando todavía era duquesa de Cambridge.

Beatriz de York 2022

Tanto Beatriz de York como Zara Tindall siempre suelen ser de las mejores vestidas en el Royal Ascot Karwai Tang/Getty Images

La hija de Sarah Ferguson también se cuela entre las mejores vestidas del Royal Ascot. Hace dos años, ella aparecía luciendo un look floral con vestido estilo camisero firmado por Zimmermann, con un fondo blanco sobre el que florecían hermosas rosas rosas y un cinturón con textura natural como complemento.

Carole Middleton 2023

Carole Middleton y James Middleton formaron parte de los invitados de honor del Royal Ascot 2023 Getty Images

También cabe recordar la vez que la madre de Kate Middleton asaltó el armario de su hija para sacar de él un novedoso vestido chemise color rosa de ME+EM, el cual complementó con su propio cinturón de tela y un tocado negro de impacto.

Camilla Parker 2023

La reina Camilla no se queda atrás en las mejores vestidas del Royal Ascot Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Y, por qué no reservar un lugar de este recuento para la reina Camilla, quien el año pasado vistió uno de sus clásicos abrigos vestidos de largo midi y silueta recta con falda, complementado con un lujoso collar en forma de chocker y un sombrero color beige que deslumbró a toda la asistencia.