Meghan Markle fue a otro evento sin Harry y un detalle sorprendió a todos: ¿por qué no usó su anillo de compromiso?

Meghan Markle volvió a captar la atención mediática al asistir a un evento sin la compañía de su esposo, el príncipe Harry. Sin embargo, lo que más causó curiosidad de ello fue que, en esta reciente aparición pública, Meghan decidió no usar su anillo de compromiso.

La duquesa de Sussex no lució su anillo de compromiso

El evento en cuestión tuvo lugar en el Centro Girls Inc., en Santa Bárbara, con motivo del Día Internacional de la Niña, en donde Meghan habló sobre la importancia del empoderamiento femenino y además charló con varias mujeres que también apoyan este movimiento.

Meghan Markle no lució su anillo de compromiso en un evento del Centro Girls Inc., en Santa Bárbara sussex.com

Y si bien la exactriz de Suits lució radiante como siempre, fue su mano izquierda la que se llevó la atención. Esto debido a que su icónico anillo de compromiso, una pieza que combina diamantes de la colección de su fallecida suegra, Lady Di, no estaba presente en su dedo anular.

Ello, por su parte, desató una ola de especulaciones sobre el estado de su relación con Harry ya que tampoco él se dio cita al evento. No obstante, esta no es la primera vez que la duquesa de Sussex decide no llevar puesta esta joya en su mano.

Meghan Markle visitó Girls Inc., en Santa Barbara, y conversó con niñas sobre sus experiencias en el mundo digital Instagram @livinlikelarz

Sobre este tema, algunos expertos sugieren que la ausencia del anillo podría deberse a algo tan simple como una cuestión de comodidad, especialmente en eventos más informales como este. Sin embargo, otros rumores apuntan a que su propio cuñado, el príncipe William, la habría acusado de desaparecer esta joya tan valiosa.

Por otro lado, hasta el momento los Sussex permanecen sin dar ningún tipo de declaraciones sobre el anillo de Meghan, lo cual deja que las especulaciones crezcan mientras los medios y los fans intentan descifrar el mensaje detrás de su decisión de quitarse la argolla.

El look sobrio y elegante de Meghan Markle

Meghan Markle eligió un look con camisa denim y pantalón en color blanco Instagram @livinlikelarz

Durante su aparición en este evento, Markle optó por un look sobrio y muy elegante. Eligió una camisa denim de manga larga y un pantalón de tiro alto en color blanco que complementó con un cinturón en tono marrón, así como unos zapatos de tacón puntiagudos en color camel.

En cuanto a su beauty look, la californiana se decantó por llevar el cabello suelto y un maquillaje bastante natural acorde con el minimalismo de su outfit. Lo cual refuerza por qué en los últimos años es considerada como todo un ícono de estilo y glamour dentro de la escena royal.