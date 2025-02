Meghan Markle reutilizó este lujoso regalo que el príncipe Harry le dio por San Valentín el año pasado

El pasado sábado 8 de febrero dieron arranque los Juegos Invictus 2025, en Vancouver, y, como no podía ser de otra manera, los personajes que más llamaron la atención del importante evento fueron el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. Ambos dieron de qué hablar durante los primeros días de la competencia, no solo por su compromiso con los veteranos, sino también por los románticos gestos que compartieron entre ellos.

Y, entre toda la lista de tiernos recuerdos que la pareja dejó en su última visita a Canadá destacó especialmente la cena que ambos disfrutaron la noche del 10 de febrero en el restaurante italiano Il Caminetto en Whistler, donde estuvieron acompañados por Michael Bublé y su esposa, Luisana Lopilato. Fue durante esa velada que la duquesa decidió reciclar el tierno regalo de San Valentín que su esposo le obsequió en 2024.

Los duques de Sussex tuvieron un par de citas dobles con Michael Bublé y su esposa sussex.com

La pieza a la que nos referimos se trata de un par de pendientes de diamantes de Maya Brenner, diseñadora de la cual Meghan es fanática, de acuerdo con The Mirror. De hecho, el medio citado informa que dentro del joyero de la ex actriz yacen varias piezas de la joyera, como el collar personalizado con las letras “H” y “M” que la californiana usó al comienzo de su relación con Harry.

¿Cómo fue la cena romántica que Harry y Meghan compartieron con Michael Bublé y su esposa?

De acuerdo con The Mirror, la velada en la que Meghan reutilizó su regalo de San Valentín del año pasado fue una repetición exacta del Día de los Enamorados que vivieron los Sussex en 2024. “La pareja estuvo en Canadá el año pasado por esta época para visitar el campo de entrenamiento de invierno de los Juegos Invictus y las celebraciones de la cuenta regresiva de un año”, menciona el medio citado.

Se dice que el año pasado los duques pudieron disfrutar del menú especial de San Valentín que ofrece el restaurante, especialmente elaborado por el chef ejecutivo, Mark Mcloughlin.

Los duques de Sussex pasaron el pasado Día de San Valentín en Vancouver Getty Images

The Mirror menciona el menú fijo de cuatro platos cuesta 109 dólares por persona y los platos incluyen opciones como ostras, carpaccio de ternera, risotto de lingüines con langosta y azafrán, ragú de carrillera de ternera wagyu, pechuga de pato y costillar de cordero. Los postres incluyen pudin de caramelo salado, tiramisú, helado de fresa y chocolate con fresas cubiertas de chocolate.

Por último, cabe mencionar que toda esta atmósfera romántica es cien por ciento del agrado de la duquesa de Sussex, pues ella misma ha confesado que es una gran fanática del Día de San Valentín. De hecho, escribió sobre ello en su ya extinto blog de estilo de vida The Tig. “Soy una fanática del Día de San Valentín”, dijo. “Sin excepción, cada 14 de febrero me despierto sintiéndome como si estuviera inmersa en una foto de Robert Doisneau, esperando con la respiración contenida a que me sumerjan en un beso, agregó en su momento la romántica Meghan Markle.