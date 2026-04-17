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Meghan Markle se abre sobre el hate online y deja una reflexión sobre vivir en un “mundo malvado”

Durante una charla con estudiantes en la Swinburne University of Technology, Meghan Markle habló sin filtros sobre el abuso digital.

Abril 16, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Meghan Markle se abre sobre el hate online y deja una reflexión sobre vivir en un “mundo malvado”

(sussex.com)

Hablar del lado oscuro de la fama nunca es fácil, pero Meghan Markle decidió hacerlo sin filtros. Durante una reciente charla con estudiantes, la duquesa compartió el impacto del odio en internet y cómo ha vivido más de una década bajo el escrutinio público.

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“He sido la persona más trolleada”: una confesión directa

Durante su participación en la Swinburne University of Technology, Meghan habló abiertamente sobre el nivel de críticas y ataques que ha recibido a lo largo de los años.Ahí fue donde lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: aseguró que, en algún momento, llegó a sentirse como “la persona más trolleada del mundo”.

Aunque no se trata de una medición literal, sí refleja la intensidad del acoso digital que ha enfrentado desde su relación con la familia real británica y su vida pública posterior.

Una década bajo la lupa pública

Desde que su nombre comenzó a aparecer en titulares globales, Meghan ha estado en el centro de la conversación mediática. La constante atención, sumada al auge de las redes sociales, ha amplificado tanto el apoyo como las críticas. En su charla, recordó que han sido años de exposición constante, donde cada decisión, palabra o aparición pública es analizada y, muchas veces, juzgada.

The Duke And Duchess Of Sussex Visit Australia - Day 3

Durante una charla con estudiantes en la Swinburne University of Technology, Meghan Markle habló sin filtros sobre el abuso digital.

Pool/Getty Images

Un mensaje claro para las nuevas generaciones

Más allá de la confesión, Meghan aprovechó el espacio para dirigirse directamente a los estudiantes con un consejo claro: no perder la autenticidad, incluso en un entorno que puede sentirse hostil. Al referirse al entorno digital como un “mundo malvado”, no lo hizo desde el pesimismo, sino como una advertencia sobre los riesgos de la exposición y la importancia de cuidar la salud emocional.

Lo interesante de esta conversación es que no se queda en la experiencia de una figura pública. El tema del hate online es cada vez más relevante y afecta a personas de todas las edades.

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La reflexión de Meghan Markle pone sobre la mesa una pregunta importante: ¿cómo navegamos un entorno digital donde la opinión puede volverse ataque? Quizá ahí está el punto más valioso de su mensaje: reconocer la dureza del entorno, pero no dejar que eso apague quién eres.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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