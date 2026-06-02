Meghan Markle envía un exclusivo paquete de más de 500 mil pesos a una de sus fans y desata fuertes críticas

Lo que comenzó como un gesto de agradecimiento terminó convirtiéndose en una nueva polémica para Meghan Markle. En las últimas horas, la duquesa de Sussex ha sido objeto de críticas después de que un conocido seguidor revelara en redes sociales que recibió un exclusivo paquete de productos de As Ever, la marca de estilo de vida creada por Meghan. La situación no tardó en generar debate debido al perfil del destinatario y al valor que algunos medios han atribuido a los productos enviados.

El protagonista de la historia es el creador de contenido conocido como The Notorious J.T.B., un usuario que suele defender públicamente a Meghan Markle en redes sociales y que cuenta con una importante comunidad de seguidores. A través de sus plataformas compartió imágenes y videos del regalo, asegurando que recibir un detalle de la duquesa era algo que jamás había imaginado.

El regalo de Meghan Markle que generó controversia

Según las publicaciones compartidas por el influencer, el paquete incluía diversos productos de As Ever, la firma con la que Meghan ha expandido su presencia en el mundo del lifestyle y la gastronomía. El creador de contenido mostró el obsequio acompañado de mensajes de agradecimiento, describiéndose sorprendido por haber recibido un detalle directamente relacionado con la duquesa.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando varios usuarios recordaron que el influencer ha realizado publicaciones críticas contra miembros de la familia real británica, especialmente contra el príncipe William y Kate Middleton. Ese antecedente llevó a algunos observadores reales a cuestionar la decisión de enviarle un regalo y a preguntarse si la elección del destinatario fue la más adecuada.

Las redes sociales se dividen

Como suele ocurrir con todo lo relacionado con los Sussex, las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos seguidores consideraron que se trató simplemente de un gesto de agradecimiento hacia una persona que ha apoyado públicamente a Meghan durante años, otros señalaron que el regalo podía interpretarse como un respaldo indirecto a alguien que ha participado en discusiones muy polarizadas sobre la familia real.

Más allá del contenido exacto del paquete, el episodio vuelve a demostrar el enorme nivel de atención que rodea cada movimiento de Meghan Markle. Desde que lanzó As Ever, la empresaria y ex actriz ha generado titulares tanto por sus nuevos proyectos comerciales como por las reacciones que estos provocan entre seguidores y detractores.

