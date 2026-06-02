Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Meghan Markle envía un exclusivo paquete de más de 500 mil pesos a una de sus fans y desata fuertes críticas

Lo que parecía un simple gesto de agradecimiento hacia uno de sus seguidores terminó convirtiéndose en una nueva controversia para Meghan Markle.

Junio 02, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Meghan Markle envía un exclusivo paquete de más de 500 mil pesos a una de sus fans y desata fuertes críticas

Getty Images

Lo que comenzó como un gesto de agradecimiento terminó convirtiéndose en una nueva polémica para Meghan Markle. En las últimas horas, la duquesa de Sussex ha sido objeto de críticas después de que un conocido seguidor revelara en redes sociales que recibió un exclusivo paquete de productos de As Ever, la marca de estilo de vida creada por Meghan. La situación no tardó en generar debate debido al perfil del destinatario y al valor que algunos medios han atribuido a los productos enviados.

También puedes leer:
harry y meghan markle.jpg
Realeza
La última jugada del príncipe Harry y Meghan Markle generó estas fuertes opiniones
Noviembre 22, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Boda de Harry y Meghan
Realeza
Revelan el audaz movimiento que habría hecho Meghan Markle para lograr casarse con el príncipe Harry
Noviembre 22, 2024
 · 
Shareni Pastrana

El protagonista de la historia es el creador de contenido conocido como The Notorious J.T.B., un usuario que suele defender públicamente a Meghan Markle en redes sociales y que cuenta con una importante comunidad de seguidores. A través de sus plataformas compartió imágenes y videos del regalo, asegurando que recibir un detalle de la duquesa era algo que jamás había imaginado.

El regalo de Meghan Markle que generó controversia

Según las publicaciones compartidas por el influencer, el paquete incluía diversos productos de As Ever, la firma con la que Meghan ha expandido su presencia en el mundo del lifestyle y la gastronomía. El creador de contenido mostró el obsequio acompañado de mensajes de agradecimiento, describiéndose sorprendido por haber recibido un detalle directamente relacionado con la duquesa.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando varios usuarios recordaron que el influencer ha realizado publicaciones críticas contra miembros de la familia real británica, especialmente contra el príncipe William y Kate Middleton. Ese antecedente llevó a algunos observadores reales a cuestionar la decisión de enviarle un regalo y a preguntarse si la elección del destinatario fue la más adecuada.

Las redes sociales se dividen

Como suele ocurrir con todo lo relacionado con los Sussex, las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos seguidores consideraron que se trató simplemente de un gesto de agradecimiento hacia una persona que ha apoyado públicamente a Meghan durante años, otros señalaron que el regalo podía interpretarse como un respaldo indirecto a alguien que ha participado en discusiones muy polarizadas sobre la familia real.

También puedes leer:
El príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
Descubre quién fue la celebridad que despreció al príncipe Harry y Meghan Markle en un importante evento
Noviembre 01, 2024
 · 
Shareni Pastrana
El príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
Sale a la luz la razón definitiva por la que Meghan Markle y el príncipe Harry podrían divorciarse
Noviembre 02, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Más allá del contenido exacto del paquete, el episodio vuelve a demostrar el enorme nivel de atención que rodea cada movimiento de Meghan Markle. Desde que lanzó As Ever, la empresaria y ex actriz ha generado titulares tanto por sus nuevos proyectos comerciales como por las reacciones que estos provocan entre seguidores y detractores.

Meghan Markle Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
2026 TIME100 Summit
Belleza
Rubios para morenas: balayage mantequilla, el tinte favorito del verano 2026
Junio 02, 2026
 · 
Karen Luna
_Uñas almendra largas 5 tendencias de uñas elegantes para la oficina.png
Belleza
Uñas bonitas para mujeres de 30, 40 y 50: 5 estilos elegantes que nunca fallan
Junio 02, 2026
 · 
Karen Luna
Desayuno de Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton luce el vestido rojo con corazones más elegante y divertido del verano 2026
Junio 02, 2026
 · 
Karen Luna
perfume princesa leonor.jpg
Realeza
La princesa Leonor sorprende con un histórico salto en paracaídas en plena instrucción militar
Junio 02, 2026
 · 
Karen Luna