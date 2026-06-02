La princesa Leonor sorprende con un histórico salto en paracaídas en plena instrucción militar

La princesa Leonor acaba de sumar un nuevo hito a su formación militar. La Casa Real española difundió imágenes de la heredera al trono realizando sus primeros saltos en paracaídas como parte del Curso Básico de Paracaidismo que completó en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia.

Las fotografías no tardaron en llamar la atención. En ellas se puede ver a la princesa equipada con casco, uniforme y paracaídas, siguiendo las instrucciones de los militares antes de lanzarse al vacío. Las imágenes muestran distintos momentos del entrenamiento, incluido un salto nocturno, una de las pruebas más exigentes de esta capacitación.

Pero más allá del impacto visual, este logro tiene un significado especial: Leonor se ha convertido en la primera integrante de la Familia Real española en completar esta formación paracaidista, algo que ni el rey Felipe VI ni el rey Juan Carlos realizaron durante sus respectivas etapas de instrucción militar.

Un desafío que forma parte de su preparación como futura reina

El curso se desarrolló junto a cerca de medio centenar de compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio, donde Leonor cursa actualmente la última etapa de su preparación militar. Durante el programa, los alumnos aprendieron a realizar saltos automáticos, una modalidad utilizada por distintas unidades del Ejército del Aire, el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil.

Según la información difundida por la Casa Real, el entrenamiento incluyó sesiones de preparación física, prácticas de seguridad, técnicas de salto y ejercicios tanto diurnos como nocturnos. Al finalizar el curso, la princesa recibió el diploma oficial y el distintivo de Cazador Paracaidista, una acreditación que reconoce la superación de esta exigente formación.

La formación militar más completa de una heredera europea

Desde que inició su preparación castrense en 2023, Leonor ha pasado por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, siguiendo un programa diseñado para que conozca de primera mano el funcionamiento de las Fuerzas Armadas españolas. Durante este proceso también ha participado en travesías a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano y en distintas prácticas aéreas.

Este nuevo desafío refuerza la imagen de una heredera comprometida con su formación institucional. Las imágenes difundidas esta semana muestran a una princesa concentrada, disciplinada y dispuesta a afrontar algunas de las pruebas más exigentes de su preparación.

Un momento que ya forma parte de la historia de la monarquía española

Los saltos en paracaídas realizados durante el mes de mayo representan mucho más que una actividad de entrenamiento. Se trata de un episodio inédito dentro de la historia reciente de la Corona española y de una muestra del nivel de exigencia al que está siendo sometida la futura reina.

A pocos meses de concluir esta etapa de formación, Leonor sigue acumulando experiencias que marcarán su camino como futura jefa de Estado y ahora, además, puede presumir de haber conquistado también el cielo.

