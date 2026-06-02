¿Nuevo heredero del imperio Beckham? Romeo, hijo de Victoria Beckham, lanza su propia firma de moda

Durante años, el apellido Beckham ha sido sinónimo de deporte, moda y negocios. Ahora, un nuevo integrante de la familia parece dispuesto a escribir su propio capítulo en esa historia. Romeo Beckham, segundo hijo de David y Victoria Beckham, acaba de dar un paso importante en su carrera al presentar Intra, su propia firma de moda deportiva inspirada en el universo del fútbol y el estilo retro.

A sus 23 años, Romeo ya había construido una trayectoria en la industria de la moda como modelo para marcas como Burberry, Versace, Puma y Balenciaga. Sin embargo, este nuevo proyecto marca una diferencia: por primera vez no es la imagen de una campaña, sino el impulsor de una marca propia.

Intra: la marca con la que Romeo Beckham quiere dejar huella

La nueva firma, llamada Intra, combina dos de las grandes influencias que han marcado la vida de Romeo: el fútbol heredado de su padre y la pasión por la moda que ha visto de cerca gracias a Victoria Beckham. Según los primeros adelantos, la colección incluirá chaquetas deportivas de inspiración vintage que rinden homenaje a las selecciones de Inglaterra, Brasil y Estados Unidos. Su lanzamiento oficial está previsto para el 7 de junio.

Antes de su debut comercial, la marca ya generó expectación con un evento especial en el Soho londinense, donde se repartieron algunas prendas exclusivas y se ofreció un primer vistazo a la propuesta estética de Intra.

Los pasos de Victoria Beckham son cada vez más evidentes

Aunque Romeo siempre estuvo vinculado al deporte, en los últimos años ha fortalecido su presencia en el mundo fashion. Su participación en campañas internacionales, desfiles y eventos como la Met Gala 2026 ha consolidado su perfil como una de las nuevas figuras de la moda británica.

Por eso, muchos observadores consideran que este movimiento recuerda inevitablemente a los inicios de Victoria Beckham, quien transformó su fama como integrante de las Spice Girls en una exitosa carrera dentro de la industria del diseño y la belleza. Su firma homónima, lanzada en 2008, la convirtió en una empresaria reconocida a nivel internacional.

¿El futuro del imperio Beckham?

Todavía es pronto para saber si Intra alcanzará el mismo impacto que las empresas creadas por sus padres, pero el lanzamiento confirma algo: Romeo Beckham ya no quiere ser únicamente el hijo de dos celebridades. Con una propuesta que mezcla deporte, nostalgia y moda contemporánea, busca construir una identidad propia dentro de una de las industrias más competitivas del mundo.

