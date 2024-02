¿Meghan Markle se aprovecha de la situación de la Familia Real Británica para tener más fama?

Luego del interés mediático que han generado Carlos III con su diagnóstico de cáncer y Kate Middleton con su pasada cirugía abdominal y su salud, ahora se comienza a especular que Meghan Markle estaría usando esta situación a su favor para llamar la atención de los medios en sus últimos actos públicos.

La duquesa de Sussex se ha dejado ver acudiendo a bastantes eventos, por lo cual muchos la han calificado de interesada, ya que quienes la acusan de ello sugieren que Meghan sabe bien que los ojos de la prensa estarán puestos en ella por el difícil momento que atraviesa la Familia Real Británica, y que esto la haría más visible públicamente.

Prueba de ello es que el reciente fin de semana, Markle estuvo en el lanzamiento de un proyecto solidario que tiene como objetivo crear un refugio seguro para mujeres que vienen desde Afganistán y que ahora viven en Estados Unidos.

Meghan Markle ha hecho bastantes apariciones públicas en las últimas semanas Getty Images

Además, dos semanas antes de que se revelara la enfermedad de Carlos III, el monarca había sido diagnosticado con un problema de próstata, y durante ese tiempo, tanto Meghan como Harry siguieron con su agenda pública, lo cual no agradó en lo absluto a los británicos, ya que consideraban que no era momento de “pasear” como si no pasara nada.

El polémico lanzamiento de la página web de Harry y Meghan

La pareja real ha lanzado su nueva página web, lo que ha provocado una nueva polémica ya que usan el término de Sussex.com, algo que ha causado revuelo porque ese nombre está vinculado con la monarquía británica, además de que en la misma website incluyen un escudo real.

Es precisamente este punto el que ha generado controversia, ya que cuando los royals se separaron de la corona inglesa, se delimitó con que podían comercializar y con qué no. Los duques no pueden usar el término de Sussex Royal, sobre todo la última palabra, porque han dejado de formar parte de la monarquía británica.

Harry y Meghan han lanzado su sitio web con el nombre de Sussex.com sussex.com

Mientras que el escudo que usaron también ha provocado críticas porque pertenece al título real de Duques que les dio la reina Isabel II, el cual también podrían perder si tomamos como antecendente que no pueden usar sus títulos reales para fines comerciales.

Por último, esta jugada de Harry y Meghan resulta contradictoria si analizamos que se alejaron de la Familia Real precisamente por las altas exigencias de formar parte de la realeza, y que ahora quieran aprovechar su posición de royals para renovar su imagen, la cual se ha visto en caída en los últimos meses