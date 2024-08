El hermano de Kate Middleton enterneció a todos con un dulce video que subió a las redes

Fue el pasado 14 de julio la última vez que se vio en público a la princesa de Gales, Kate Middleton, junto a su hija la princesa Charlotte y a su hermana Pippa. Desde ese entonces poco se ha sabido sobre la recuperación de la royal. Sin embargo, la vida de muchos de sus allegados ha seguido su curso y continúa dando noticia.

Tal es el caso de la reaparición del cuñado del príncipe William, James Middleton, hermano menor de Catherine, quien recientemente cautivó a los seguidores de la Familia Real británica por medio de un tierno video publicado en su cuenta de Instagram.

Así pues, todos quienes siguen de cerca los movimientos del hermano de Kate en redes sociales, con tal de obtener alguna pista sobre la recuperación de la princesa, pudieron ser testigos del simpático anuncio veraniego hecho por James.

James Middleton normalmente se mantiene activo en redes sociales @jmidy

¿De qué trata el video que compartió el hermano de Kate Middleton en medio del verano?

Antes de que la princesa de Gales comience sus vacaciones de verano en Balmoral al lado del resto de los Windsor, James Middleton enterneció a los internautas con un material protagonizado por sus mascotas, a quienes también considera una familia.

Sus cocker spaniels, Inka y Luna, fueron las estrellas del dulce video compartido, en el cual se les ve disfrutando de un paseo por un sendero cubierto de césped.

La descripción del video se acota a una promoción para la marca de comida y estilo de vida para perros recientemente fundada por James, bautizada como “Ella & Co”, en honor a la perrita fallecida del hermano de Kate.

James Middleton alegró el verano con un video se sus perros saltando a la alberca @jmidy

James escribió al pie del video: “Hay dos tipos de spaniels...¿Estás de acuerdo?”. El video muestra a los perros correteando por el bosque.

Si bien James no ha confirmado cómo él y su familia pasarán el verano juntos, su última publicación en su cuenta personal presenta a otros dos de sus perros, Mabel e Isla, zambulléndose en una lujosa piscina, con arbustos altos y verdes de fondo.

“Damas y caballeros, Mabel tiene un anuncio muy importante... CANNONBALL”, subtituló el clip.

Añadió: “Es el día más caluroso del año hasta ahora aquí en el Reino Unido, así que recuerda mantener a los perros frescos y mucha agua limpia disponible ".

El verano de James Middleton

Sobre la temporada estival del hermano de Kate Middleton también cabe mencionar que éste se trató de un tiempo de preparación para él, en la antesala del lanzamiento de su primer material bibliográfico.

Pronto verá la luz el primer libro de James Middleton @jmidy

Recordemos que fue el pasado mes de abril, cuando ya se sabía acerca de la enfermedad de Kate Middleton, cuando James decidió anunciar el próximo lanzamiento de su primer libro “Meet Ella: The dog who save my life”, título traducido al español como “Conoce a Ella: el perro que salvó mi vida”, el cual está dedicado a una de sus mascotas, la cual, según él mismo, lo ayudó a superar períodos de depresión.

Este primer material bibliográfico firmado por el hermano de la princesa de Gales estará de venta en librerías el próximo mes de septiembre y muchos expertos auguran que podría igualar el estatus de best seller que alcanzó “Spare”, el libro de memorias del príncipe Harry.