Muere el exguardaespaldas de Lady Di que reveló un detalle perturbador sobre el accidente de la princesa

Lee Sansum, el exguardaespaldas que acompañó a Lady Di durante sus últimas semanas de vida, ha muerto a los 63 años tras sufrir un infarto repentino, según reportó la prensa británica.

Fue la esposa de Sansum quien dio a conocer la lamentable noticia a través de una publicación en Facebook. “Estoy devastada por compartir que ya no está con nosotros. Sufrió un infarto fatal el sábado por la mañana en casa”, indicaba el post.

“Su enorme presencia se extrañará en todo el mundo tanto como en nuestro hogar, aunque su capacidad de amar y las habilidades de vida que compartió han dejado un legado que nunca se perderá”, dijo en la misma publicación, y la cual ha trascendido hasta esta semana en los medios británicos.

Lee Sansum llegó a declarar en el tribunal cuando se abrió la investigación por la muerte de Diana De Gales Getty Images

Sin embargo, esta partida también reaviva una de las heridas más profundas y controversiales en la historia reciente de la monarquía británica: la muerte de Lady Di. Pues recordemos que, hace tiempo, Lee Sansum lanzó una teoría escalofriante sobre el accidente en París que le quitó la vida a Diana.

Años después del fatídico accidente en el túnel del Alma, este exguardaespaldas rompió su silencio y sugirió que si él hubiese acompañado a la princesa ese día, las cosas serían completamente distintas.

“Podría haber sido yo el que estuviera en ese auto”, dijo. “Hicimos un sorteo para ver quién acompañaría a Trevor (Rees-Jones) ese fin de semana”, dijo en una entrevista de 2022 y que recoge The Sun.

La princesa Diana y Dodi Al Fayed fallecieron en un accidente en el puente del Alma, en París, el 31 de agosto de 1997 Getty Images

“Cuando me enteré de que no llevaban cinturones de seguridad en el accidente, comprendí por qué no sobrevivieron”, apuntó. “Siempre insistí en ello”, recalcó. Unas palabras que, al día de hoy, vuelven a resonar más fuerte que nunca.

La princesa, al igual que Dodi y el conductor Henri Paul, no lo traía puesto. El único sobreviviente del accidente fue el guardaespaldas Trevor Rees-Jones, que sí lo llevaba.

¿Quién fue Lee Sansum, el exguardaespaldas de Lady Di?

Sansum no era un escolta cualquiera. Conocido como “Rambo” por su pasado en las Fuerzas Especiales y su pericia en artes marciales, se convirtió en una figura cercana y leal a Diana durante el verano de 1997, cuando ella se refugió junto a Dodi Al-Fayed y sus hijos, los príncipes William y Harry, en la costa de Saint-Tropez.

Lee comenzó su carrera militar en Irlanda del Norte, como oficial de policía militar. Luego, trabajó como guardaespaldas civil y después, gracias a la recomendación de un amigo, comenzó a trabajar con el padre de Dodi, el empresario multimillonario Mohamed Al-Fayed.