Nicolás de Grecia se casó, pero su ex no se quedó callada: esto dijo Tatiana Blatnik

El pasado viernes 7 de febrero se celebró en Atenas la boda de Nicolás de Grecia con su ahora esposa Chrysi Vardinogiannis. Este romántico evento sucedió a sólo unos cuantos meses de que se anunciara el divorcio del príncipe con su anterior esposa, Tatiana Blatnik, quien recientemente se atrevió a romper el silencio y hablar de cómo ha sido su vida desde que se enteró de la nueva relación de su ex.

Durante todo el tiempo que fue tendencia la nueva relación del príncipe Nicolás, Tatiana había permanecido lejos del ojo público. Sin embargo, el pasado 12 de febrero decidió reaparecer en redes sociales, en donde agradeció a todos aquellos que le han hecho llegar mensajes de ánimo todo este tiempo desde que se anunció su separación. “A todos aquellos que me han hecho sentir como en casa, fuerte y apoyado: USTEDES. Mi corazón está lleno de gratitud”, escribió la empresaria en un publicación en Instagram.

Tatiana Blatnik dio detalles sobre su nueva vida de soltera @tatianablatnik

Tatiana también respondió a todos aquellos que le preguntan si después de su divorcio seguirá viviendo en Grecia, diciendo que, en efecto, ella continuará manteniendo su residencia en las tierras de su ex. “Cuando la gente me pregunta si seguiré viviendo en Grecia, mi respuesta nunca ha sido tan SÍ”, sentenció Blatnik.

Asimismo, la royal agradeció a todos aquellos que durante todo este tiempo han mantenido las puertas de sus hogares y corazones abiertas para ella. ”Su amabilidad y apoyo lo son todo”, agregó.

¿Cómo ha sido la vida de Tatiana Blatnik en los últimos meses?

De acuerdo a la misma publicación, mientras el príncipe Nicolás y su prometida planeaban su boda, Tatiana se mudó de casa, y su marca Breathe se asoció oficialmente con la fundación del jugador de la NBA Kevin Love, el Kevin Love Fund, para llevar herramientas de aprendizaje social y emocional a Grecia.

La royal afirmó que su nuestro equipo “sigue creciendo” y calificó a las últimas semanas como “una aventura llena de cambios, crecimiento y nuevas oportunidades emocionantes”.

Tatiana Blatnik describió las últimas semanas de su vida como una aventura @tatianablatnik

Tatiana afirmó que también se asoció recientemente con un nuevo equipo para expandir su plataforma en salud y hospitalidad, cuya función va desde organizar retiros en Grecia hasta lanzar nuevas iniciativas que construyan comunidades más saludables y conectadas.

“Si hay algo de lo que me he dado cuenta es que por mucho jugo verde que bebas, sin comunidad no hay verdadera salud”, agregó Blatnik, asegurando que sus seguidores la han ayudado a mantenerse saludable. “Mi corazón está lleno”, sentenció.

Por último, Tatiana Blatnik dijo que en los próximos meses su enfoque se centrará en expandir sus proyectos y dar la bienvenida a nuevos socios. “Desde horas en llamadas de Zoom hasta exposiciones de salud y bienestar (sí, ¡eso incluye sudar en una sauna infrarroja!) hasta recibir los productos biodinámicos griegos más increíbles de la tierra griega, esto es lo que me ha mantenido ocupada e inspirada”, escribió, dejando claro que no puede esperar por lo que está por venir para ella en esta nueva etapa de divorciada.