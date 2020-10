El sentido de la moda que madre e hijas presentaron durante los Premios Princesa de Asturias 2020. Lo que llevaron la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

De tal palo tal astilla. La ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2020 se llevó a cabo prácticamente sin público, solamente con los ganadores y la familia real española. De esta última, las tres, madre e hijas, relucieron en looks similares con mucha personalidad.

Un guiño de las hijas a su madre, la reina Letizia, durante los Premios Princesa de Asturias

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegaron al hotel Reconquista para dar inicio a la premiación. Se le hizo un homenaje a Ennio Morricone, donde su hijo, Andrea Morriconem dirigió la pieza de la película Once Upon a Time in America.

¿Y cómo han conseguido captar la atención del público las tres españolas? Con singulares looks que resultan ser un guiño del clóset de la reina. Por parte de Letizia, vemos un vestido floral entallado, corte a la cintura y manga semi larga. Una pieza sofisticada en colores otoñales de Carolina Herrera.

La princesa Leonor y la infanta Sofía demostrando sus gustos en moda

La heredera al trono innovó su look con tacón muy bajo, unos zapatos llamados kitten heels que tuvieron mayor auge en los años 50. El vestido, de Poète, llega hasta las rodillas y posee un tono blanco hueso estampado con diminutas flores. Las mangas y falda con vuelo le dan un toque muy femenino.

Sofía portó un modelo del color preferido de la reina. Rojo y de talle asimétrico, pero el cinturón delgado acentuaba la figura. Acompañó este modelo de Mango con unas bailarinas en tono nude.

Recordamos que fue apenas hace un año, en 2019, cuando la princesa Leonor dio su primer discurso durante los Premios Princesa. En este debut histórico para la heredera, portó un vestido azul pastel con delicado bordado floral. Otro guiño para remarcar su estilo en cuanto a gustos y paletas de color.