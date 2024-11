Por qué el reinado del príncipe William podría verse afectado por su distanciamiento con el príncipe Harry

Como bien es sabido, el príncipe William está llamado a algún día convertirse en rey de Inglaterra. Esta situación podría suceder bajo dos escenarios: la muerte del actual monarca, o bien la abdicación de Carlos III a favor de su primogénito. Cualquiera que sea el caso, habrá cambios sustanciales en la vida del reino de Windsor, una vez que el heredero asuma el trono.

Según se ha dicho desde diferentes medios, las intenciones del príncipe de Gales al momento de llegar al trono se enfocarán en renovar la imagen de la monarquía, lo cual, de cierta manera, le podría proporcionar un par de puntos extra de popularidad. Sin embargo, de no reconciliarse con su hermano menor, el príncipe Harry, la imagen de William podría verse dañada y sus índices de aceptación no serían tan buenos como se tiene previsto.

Tarde o temprano el príncipe William se convertirá en rey

Así lo ha afirmado la comentarista real Afua Hagan ante The Royal Beat, medio donde habló de sobre el futuro que podría deparar a la relación de los hijos de Carlos III. “No creo que podamos tener un reinado como el de William mientras esta relación fracturada siga vigente. Creo que tendrá que haber algún tipo de reconciliación antes de eso. Es preocupante que esté tomando tanto tiempo”, aseguró la experta.

Asimismo, Agua agregó: “Si el cáncer de Carlos no los ha unido a todos en este punto, honestamente no sé qué lo hará. Sin embargo, me gustaría pensar que no todo está perdido”, dando luz a una esperanza para una posible reconciliación de los hermanos.

¿Qué otra cosa dijo Afua Hagan sobre las relaciones entre los miembros de la Familia Real británica?

La experta no se remitió a hablar sobre la necesidad de que William y Harry se reconcilien antes de que el mayor de ellos se convierta en rey, sino que también se dio a la tarea de analizar cómo es que el cáncer que le fue diagnosticado a Kate Middleton y al rey Carlos ha impactado sobre las acciones del duque de Sussex.

Recientemente se reelanzaron las memorias del duque de Sussex. en su versión de bolsillo

Hagan afirmó que la coyuntura habría hecho que el benjamín decidiera no agregar más historias a su recientemente reeditada autobiografía “Spare”.

“Creo que el hecho de que la gente ahora tenga tanta simpatía por Catherine y por Carlos con sus cánceres es tal que creo que incluso Harry podría leer la situación y ver que sería extremadamente imprudente, cruel e imperdonable a los ojos de la mayoría de las personas si él fuera más allá ahora”, sentenció.