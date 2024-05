¿Por qué se dice que la hospitalización de la reina Sofía dejó al descubierto que Letizia Ortiz y Felipe VI no viven juntos?

A finales del año pasado la Familia Real Española enfrentó una grave crisis por las polémicas declaraciones de Jaime del Burgo, quien aseguró haber tenido una relación extramarital con Letizia Ortiz durante varios años. Lo que desató toda una ola de rumores sobre una posible separación de los reyes de España.

De hecho, algunas versiones apuntaban a que Felipe VI y su esposa ya no vivían bajo el mismo techo; sin embargo, nada de eso ha podido ser confirmado. Aunque, en esta búsqueda de gestos o acciones que ayuden a comprobar tales supuestos, ha surgido una nueva teoría que dice que la pasada hospitalización de la reina Sofía habría dejado al descubierto que los monarcas estarían separados.

¿El rey Felipe y Doña Letizia ya no viven juntos?

Recordemos que el pasado mes de abril la madre del monarca español estuvo hospitalizada en la Clínica Ruber, por unos días, a causa de una infección en el tracto urinario. Por ello fue que recibió visitas diarias de parte de su hijo Felipe, pero no de su nuera, ya que ella solamente acudió en una ocasión al hospital.

Letizia Ortiz llegó con la misma ropa a la que acudió a un evento en Canarias cuando fue a visitar a la reina Sofía al hospital Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención es que la única vez que Letizia acompañó a Felipe a la clínica, lo hizo sin cambiarse de ropa tras su viaje desde Canarias. Cosa que algunos habrían visto como una señal de que ya no viven bajo el mismo techo ya que, de otra manera, no se explican porqué no pasaron juntos a la residencia a cambiar su vestimenta.

Por otro lado, algunas voces expertas sugieren que los actuales reyes habrían optado por el cese de la convivencia, que es el modelo que llevan los eméritos Juan Carlos y Doña Sofía, ya que ellos desde hace años tienen su vida aparte uno del otro. Mientras que otros rumores apuntan que la experiodista ya no vive en el Pabellón del Príncipe, sino que se habría mudado a un edificio colindante en el Palacio de la Zarzuela.

Aunque en ninguno de los casos existe alguna prueba que pueda comprobar tales suposiciones. Además, es muy poco probable que la Casa Real desmienta los rumores y que, por el contrario, opte por movimientos mucho más sutiles. Por ejemplo, poner a los reyes a prescidir actos en conjunto en los que dejen escapar sutiles gestos de cariño para demostrarle a los demas que siguen igual de enamorados.