¿Qué ha sido de Carla Vigo, sobrina de Letizia Ortiz que tiene una rivalidad con Victoria Federica?

Carla Vigo, hija de la fallecida hermana de la reina Letizia, Erika Ortiz, y el escultor Antonio Vigo, ha vuelto a dar de qué hablar en la prensa española, después de que hace unos días concediera una entrevista a la revista Lecturas, revelando detalles íntimos de su salud mental y su relación con su famosa tía.

Estas declaraciones surgen luego de que el mes de diciembre pasado se encendieran las alarmas en Zarzuela respecto a la salud física y mental de la joven, pues algunos reportes señalaban que había sido hospitalizada en el Hospital Universitario de la Paz en Madrid, por “un delicado episodio de salud”, el cual se habría desencadenado por los problemas de conducta alimentaria que padece la también actriz y modelo.

Ahora, denotando un mejor estado anímico y de salud, la prima de la princesa Leonor ha roto el silencio respecto a cuál es su relación con los miembros de la Casa Real de España, llamando la atención no solo por las acotaciones que hizo acerca de la monarca consorte, sino también por las acotaciones hechas sobre otra de las royals que figura en el panorama asturiano: Victoria Federica, la nieta influencer del rey emérito Juan Carlos I.

¿Qué dijo Carla Vigo sobre su relación con Letizia Ortiz?

Vigo no titubeó a la hora de expresar cómo se lleva actualmente con su tía, a casi 17 años de la muerte de su madre, confesando que se considera una “fan incondicional” de Letizia.

“Lo del rap me pareció muy chulo, la verdad, me gustó bastante y me pareció muy bonito. Me siento representada por ella. Es la mejor. Apoyo en todo a mi tía”, declaró la joven, refiriéndose a un discurso que dio Doña Letizia para el Día Mundial de la Salud Mental y que inició recitando una melodía en tono de rap.

La complicada relación de Carla Vigo con Victoria Federica

Más adelante de la entrevista, después de haber dado detalles sobre su salud mental, Vigo, de 23 años, misma edad de Victoria Federica, declaró que actualmente mantiene una especie de rivalidad con la influencer de la Familia Real Española, después de haberle realizado un comentario sobre uno de sus novios.

“Le dije a un novio suyo que me parecía muy listo para ser torero. Lo hice para halagarle y, desde entonces, ella está enfadada conmigo”, confesó este miembro de la familia de Letizia Ortiz, quien había optado por mantenerse fuera del ojo público por algunos meses y ahora ha vuelto para dar de qué hablar.