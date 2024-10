Quién es Antonia Dell’Atte, la amante a la que el rey Juan Carlos subió a bordo del Fortuna

La corona española se encuentra envuelta en el escándalo desde que se publicaron las fotografías del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey. Lo cual ha derivado que también salgan a relucir los nombres de otras famosas mujeres con las que el emérito de España habría tenido algún romance. como la modelo y presentadora Antonia Dell’Atte.

¿Quién es Antonia Dell’Atte?

Antonia es una reconocida ex top model y presentadora nacida en 1960 en Italia. Desde joven, su apariencia única, caracterizada por sus ojos azules y su cabello corto, rompió con los cánones de belleza tradicionales, lo que la llevó a convertirse en musa del famoso diseñador Giorgio Armani.

Asimismo, a los 24 años comenzó a trabajar con Armani, participando en tres campañas consecutivas entre 1984 y 1987. Sin embargo, y pese al éxito que tenía en el mundo de la moda, la italiana decidió enfocarse en su vida personal tras conocer a Alessandro Lecquio. Ambos se casaron en 1987 y tuvieron un hijo llamado Clemente.

Pero la atención mediática y las controversias que rodearon su matrimonio provocaron que la pareja decidiera poner fin a su relación. Por lo que en 1991 se separaron. En tanto que después de su paso por el modelaje, Antonia decidió incursionar en la música y la televisión.

En 1998, co-presentó el programa "¿Qué apostamos?” en TVE y en 2000 lanzó su primer disco titulado He comprado un hombre en el mercado. También participó como jurado en la versión española del programa “Supermodelo” en 2006.

A lo largo de los años, ha mantenido una presencia mediática activa y su vida ha estado marcada por una mezcla de glamour y desafíos personales, consolidándose como una figura emblemática en la cultura popular española e italiana.

El affaire del rey Juan Carlos y Antonia Dell’Atte

En tanto que en las últimas horas el nombre de la italiana ha salido de nuevo a colación tras las polémicas declaraciones de la periodista Lorena Vázquez para el programa Espejo Público, y que recoge Lecturas, en una ocasión el emérito Juan Carlos y Antonia fueron fotografiados en el yate de La Fortuna.

“El rey Juan Carlos me consta que estaba en ese barco. No sé qué pasó, lo desconozco y no me importa... Pero nosotros, los paparazzi, realizamos imágenes de cómo subía y bajaba. Juan Carlos estaba en el barco. Realizamos las fotografías desde muy lejos para que no fueran conscientes”, indicó’. “Yo en primera persona presencié una posible portada que desaparece”, puntualizó.