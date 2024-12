Quién es Eugenia de Borbón, la única royal (no royal) que arrasó en el Baile de los Debutantes de París 2024

El Baile de los Debutantes de París de este 2024 tuvo una protagonista que capturó todas las miradas: Eugenia de Borbón y Vargas. Esta royal hizo su debut en este glamuroso evento, conocido por reunir a jóvenes de élite global en su paso hacia la vida adulta, que tuvo sede en el Shangri de la capital francesa.

Eugenia de Borbón brilló con su look y esta histórica tiara en el Baile de los Debutantes

Una de las razones por las que la hija del príncipe Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas acaparó los reflectores fue por su look. Sobre todo porque fue la única de las invitadas que lució una tiara, la Art Deco de Boucheron, una pieza fabricada en 1935 y que perteneció a lady Anne Norman, casada con el segundo barón de Aberconway. Mientras que una de las peculiaridades de esta joya es que también se puede usar como collar. Algo que ya hizo la princesa Elena de Orleans en la edición de 2022 de este baile.

Sin embargo, Eugenia de Borbón no solo impresionó en esta ocasión por su elección de joyas sino también por su impecable vestido azul pastel de Carolina Herrera. Un diseño que parece ser un guiño a su madre, la duquesa de Anjou, ya que ella también lució esta pieza hace unos años en la boda del príncipe Alberto y Charlene de Mónaco.

Mientras que el baile inaugural de esta gala fue un instante lleno de simbolismo. La joven compartió la pista con su padre, consolidando su conexión familiar y recordando la relevancia de los valores transmitidos a través de las generaciones. Además, junto a ella, otras debutantes de renombre, como Apple Martin, también desfilaron en la velada. Aunque fue Eugenia quien dejó una impresión más duradera gracias a su porte y carisma.

¿Quién es Eugenia de Borbón?

Eugenia de Borbón es hija de Luis Alfonso de Borbón, pretendiente legitimista al trono de Francia, y de Margarita Vargas Santaella Ig: @lebal.paris

Para quienes no la conozcan muy bien, Eugenia de Borbón y Vargas es la hija primogénita de Luis Alfonso de Borbón, pretendiente legitimista al trono de Francia, y de Margarita Vargas Santaella. Nació el 5 de marzo de 2007 en Miami y, aunque no ostenta oficialmente el título de princesa, su linaje aristocrático proviene de la Casa de Borbón. Mientras que su familia está conectada con figuras históricas como Francisco Franco y Alfonso XIII de España.

Eugenia, de 17 años, forma parte de una familia con una rica herencia nobiliaria. Su padre, Luis Alfonso, es conocido como el duque de Anjou y es considerado por sus seguidores como Luis XX, rey de Francia. Sin embargo, a pesar de su conexión con la realeza, los títulos que posee son considerados cortesía en la actual República Francesa y no tienen validez legal. Por lo tanto, aunque se le reconoce como “Hija de Francia” y “Madame Royale”, no tiene derechos sucesorios al trono. De ahí que varios consideren que, pese a su posición y linaje, no pertenenece a la realeza.