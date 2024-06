Revelan el poderoso motivo por el que Kate Middleton no asistió al Royal Ascot

El pasado fin de semana se convirtió en uno de los más importantes para la Familia Real Británica ya que Kate Middleton hizo su primera aparición pública en seis meses durante el Trooping The Colour 2024. Sin embargo, no se ha dado cita a uno de los eventos de mayor tradición para los Windsor.

Se trata del Royal Ascot y aunque varios especulaban que la princesa de Gales pudiera asistir a este reconocido evento de carreras, finalmente esto no pasó. Algo que llamó bastante la atención dado que sus padres sí estuvieron presentes.

¿Por qué Kate Middleton no estuvo en el Royal Ascot 2024?

De acuerdo con lo que reveló en exclusiva una fuente cercana al Palacio de Kensington a People, la esposa del príncipe William habría decidido no asistir a este evento para cuidar de su salud y poder recuperarse, pues recordemos que todavía se encuentra bajo tratamiento oncológico.

Los looks de Kate Middleton se han convertido en los máximos protagonistas del Royal Ascot en los últimos años Archivo

"(Kate) ha estado haciendo lo correcto para ella y recuperándose en privado en casa. Está lidiando con esto lo mejor que puede”, según lo que reveló la fuente al citado medio. Unas palabras que cobran una gran importancia en estos momentos en los que la princesa todavía no se encuentra “fuera de peligro”, tal y como ella reconoció hace poco.

A través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales un día antes del Trooping The Colour, la nuera de Carlos III contó cómo ha sido su experiencia desde que se encuentra en tratamiento contra el cáncer.

“Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que rendirte a que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien”, indicó.

Los padres de Kate Middleton asistieron al Royal Ascot

Los padres de Kate Middleton sí asistieron al segundo día del Royal Ascot 2024 Max Mumby/Indigo/Getty Images

No obstante, quienes sí estuvieron en esta cita tan importante fueron los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, quienes lucieron radiantes durante el evento no solo por su elegante look, sino también por su animada actitud.

De hecho, estuvieron muy cercanos con su yerno William e incluso intercambiaron sonrisas con él, así como con otros miembros de la Familia Real Británica. Lo cual demuestra lo bien que se llevan con los Windsor.

Por último, hubo quienes interpretaron esta aparición pública de los padres de la princesa como una manera de representarla en el Royal Ascot ya que si hay alguien que nunca falla a esta cita es precisamente su hija mayor. Aunque este año tuvo que ausentarse debido a su diagnóstico de cáncer.