Revelan el tranquilo lugar en el que se refugian Kate Middleton y el príncipe William en momentos difíciles

Todo este año fue poco convencional para los príncipes de Gales, ya que el cáncer que se le fue detectado respectivamente a Kate Middleton y a Carlos III durante los primeros meses de 2024 provocó que toda la agenda real se modificara, a medida que otros miembros de la Familia Real pudieran cumplir con los compromisos públicos previstos para la Corona.

Sin embargo, en medio de todo ese caos, los príncipes William y Catherine siempre encontraron tiempo y espacio para permanecer en familia y en condiciones de tranquilidad, pues para la recuperación total de la futura reina, esas variables siempre fueron esenciales.

Una de las peticiones de Kate Middleton para los seguidores reales fue que le dieran privacidad para enfrentar el cáncer Kensington Royal

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento”, dijo Kate Middleton en el video donde confesó al mundo entero su diagnóstico.

Abonando a esta información, se sabe oficialmente que la Familia Real de Gales permaneció en Adelaide Cottage durante su recuperación. Sin embargo, la recuperación de la esposa del heredero transcurrió también en otra tranquila locación, según reporta una experta, quien precisa que dicho refugio es utilizado por los príncipes siempre que desean paz.

Además de Adelaide Cottage, ¿Cuál es el refugio de los príncipes de Gales?

La corresponsal real de Sky, Rhiannon Mills, señaló a la Anmer Hall en Sandringham, Norfolk, como el refugio que ofrece a los cinco miembros de la Familia Real galesa “comunidad, normalidad y privacidad”.

“Lo que hemos visto muy claramente es que, cuando se trata de las vacaciones escolares, es tiempo para la familia”, explicó la experta durante su aparición en el podcast A Right Royal de HELLO !. “Está reservado como tiempo para la familia. No vemos ningún compromiso público. Y eso es lo que quieren hacer. Y en Norfolk les encanta. Lo vimos en ese video que publicaron. Ese es su lugar de refugio, ¿no es así?”

Anmer Hall es uno de los refugios más pacíficos para los príncipes de Gales Max Mumby/Indigo/Getty Images

Ella continuó: “Pueden ir a jugar a la playa, al bosque. Es impresionante y no se molestan, son simplemente parte del mobiliario. A la gente le encanta ser parte de la comunidad y les permiten seguir con sus vidas. Por eso les encanta tanto”.

¿Cómo es Anmer Hall el refugio de los príncipes de Gales?

Recordemos que Anmer Hall es una casa de la arquitectura georgiana, la cual les fue obsequiada como regalo de bodas al príncipe William y a Kate por parte de la difunta reina Isabel II.

La residencia Anmer Hall fue un regalo de la reina Isabel para William y Kate (Getty Images)

La casa actual fue construida en el siglo XVIII y ha formado parte de Sandringham House desde 1898. Tiene dos plantas y un ático con claraboyas. La larga fachada sur consta de 13 vanos o huecos de ventanas y puertas, y fue rehecha con ladrillos rojos en 1815.

Además tiene 13 ventanas en la planta baja con marcos blancos y un porche semicircular sobre dos columnas toscanas. También cuenta con 11 ventanas en el primer piso y tres vanos centrales están coronados por un frontón. En la renovación de 1900 se añadió una capa de ladrillos en la fachada norte, junto con un nuevo porche y una torre hacia el lado este, en la esquina formada con un ala de servicio hecha con guijarros de carstone.