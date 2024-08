Revelan la extraordinaria cifra de dinero que heredará la princesa Lilibet, únicamente en joyas

La princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, mejor conocida por Lilibet de Sussex, apenas tiene tres años y ya está en condiciones de ganar más riqueza de la que una persona promedio puede soñar, de acuerdo a lo reportado por el medio británico Express.

De acuerdo al medio citado, el cual consultó para su artículo a los expertos en diamantes de la joyería Steven Stone, está previsto que la hija de los duques de Sussex reciba una asombrosa herencia de casi un millón de euros, únicamente en joyas. Algunas de las piezas que serían traspasadas a la hija del príncipe Harry pertenecieron a su difunta abuela, la princesa Diana de Gales y otras fueron obtenidas por su madre, Meghan Markle.

Meghan Markle es una aficionada a la joyería de lujo Getty Images

“Meghan tiene una impresionante colección de joyas y relojes de diseño que se espera que transmita a su hija en el futuro”, asegura el diario The Mirror.

De la millonaria herencia en joyas que le espera a la pequeña Lilibet, más de la mitad procedería de la preciosa colección de la princesa Diana y el resto de las piezas de su madre.

¿Qué joyas de Meghan Markle herederá la princesa Lilibet de Sussex?

Entre las piezas de Meghan Markle que le serían traspasadas a su hija en unos cuantos años se encuentran sus brillantes joyas del día de su boda y otros lujosos regalos recibidos del príncipe Harry.

Cuando Meghan y Harry se casaron en su lujosa boda real de 2018, la duquesa de Sussex fue vista luciendo una impresionante pulsera Cartier, cuyo valor se estima en 150 mil libras. Al respecto de esta pieza Maxwell Stone, experto en diamantes, afirmó ante The Mirror: “Meghan lo lució el día de su boda. Sería una pieza muy conmovedora para Lilibet y podría combinarla con su propio vestido de novia en el futuro”.

Algunas de las joyas que Meghan Markle lució en su boda podría ser heredada a Lilibet de Sussex Getty Images

“Como ocurre con todas las piezas reales icónicas, su valor podría aumentar drásticamente con el tiempo dependiendo de quiénes sean sus famosos usuarios”, sentencia el citado medio.

El pequeño reloj Cartier Tank Francaise de Meghan Markle es otra de las piezas que en futuro formará parte de la colección de la pequeña Lilibet.

Meghan Markle heredará un reloj Cartier y otras pulseras a su hija Lilibet Getty Images

La duquesa declaró en 2015 a la revista Hello : “Cuando me enteré de que Suits había sido elegido para nuestra tercera temporada, lo que, en ese momento, se sintió como un gran hito, me di un capricho y compré la versión de dos tonos [del reloj]”.

Ella continuó: “Lo hice grabar en la parte posterior, ‘Para MM, de MM’”. “Y pienso regalárselo a mi hija algún día. Eso es lo que hace que las piezas sean especiales, la conexión que tienes con ellas”, concluyó la ex actriz.