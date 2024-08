Esta fue dura declaración del príncipe William que enojó al príncipe Harry porque incluyó a Meghan Markle

El pasado 1 de agosto sucedió el lanzamiento oficial del nuevo libro del periodista Robert Jobson, titulado “Catherine, the Princess of Wales: The Biography”. En este nuevo material, el autor real reveló nuevas afirmaciones dejan al descubierto la verdadera opinión que tiene el príncipe William sobre el matrimonio de su hermano menor, el príncipe Harry.

De acuerdo con Jobson, el príncipe de Gales se habría atrevido a hacer duros comentarios acerca del duque de Sussex y las decisiones que tomó con respecto a su esposa, Meghan Markle, lo cual habría enfurecido al benjamín.

El citado libro menciona que el primogénito de Carlos III piensa que su hermano se apresuró a casarse, y que siempre tuvo un poco de temor sobre Markle.

El príncipe William siempre sintió temor sobre la relación de Harry con Meghan Markle Getty Images

¿Qué piensan el príncipe Harry y Meghan Markle sobre las declaraciones del príncipe William sobre su matrimonio?

La prensa británica asegura que las declaraciones del príncipe William sobre el “apresurado matrimonio” de su hermano habrían llegado hasta los oídos del duque de Sussex y su esposa, provocando de su parte una reacción enfurecida.

Según las declaraciones de una fuente dadas a la revista OK!, "a Harry y Meghan les molesta cuando se menciona esto, ya que todavía están juntos, son muy felices y tienen dos hijos preciosos. Sabían desde el principio cómo se sentían y creen que su matrimonio es una verdadera historia de amor y que han superado tanto para estar juntos”.

Meghan Markle y el príncipe Harry están molestos sobre la opinión que el príncipe William tiene sobre ellos Getty Images

Las fuente agregó: “Esto parece generarles tensión (a Harry y Meghan) y es como si tuvieran que demostrar constantemente que están casados y que son felices. Han perdido a familiares a causa de su matrimonio”.

La misma fuente afirma que la única forma en que Meghan y Harry pueden superar todas las críticas es “permaneciendo fuertes el uno por el otro”.

El príncipe Harry y Meghan Markle viven desde 2020 en Montecito, California Getty Images

¿El príncipe William nunca estuvo de acuerdo en la boda de su hermano con Meghan Markle?

Robert Jobson agrega en su libro que el príncipe William “buscó garantías” de la difunta reina Isabel II para que Meghan Markle no usara ninguna de las joyas de Lady Di el día de su boda, lo cual podría traducirse como un gran gesto de rechazo.

A su vez, en las memorias del príncipe Harry “Spare”, se cuenta una anécdota de una pelea entre él y el príncipe William cuando el heredero expresó sus preocupaciones sobre Meghan. El pelirrojo afirma que la discusión escaló a tal grado que William le dejó una lesión visible en la espalda debido a que se cayó sobre el plato de un perro y lo rompió.