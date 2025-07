Lindsay Lohan presume el corte de pelo con capas que más rejuvenece a los 40+.

Lindsay Lohan apareció con una melena larga, brillante y perfectamente enmarcada por capas suaves, además de un rubio dorado cálido que parece hecho a medida. No es solo un cambio de estilo, es una declaración de que el pelo largo también puede ser sinónimo de seguridad.

A sus 40, Lindsay nos recuerda que el estilo no tiene edad y que, con el corte adecuado, es posible lucir más joven sin perder naturalidad. Justo su nuevo look tiene todo lo que estamos buscando por su luminosidad, movimiento y ese aire despreocupado que tanto nos ha enamorado.

El lindo corte en capas largas de Lindsay Lohan

No hay corte más noble que el de capas largas y lo mejor es que, en el caso de Lindsay, están tan bien trabajadas que casi no se notan, pero están ahí afinando el rostro, marcando los pómulos, además de aportando ese movimiento suaveque evita que la melena se vea pesada o plana.

Este tipo de corte funciona increíble para quienes no quieren renunciar al largo, pero sí buscan algo más dinámico. Además, las capas ayudan a que el pelo tenga forma incluso cuando no se ha peinado demasiado. ¡Es el tipo de corte que te hace quedar bien hasta en los días sin plancha ni secadora!

El lindo corte en capas largas de Lindsay Lohan. Getty Images

Rubio dorado, el tinte favorito del 2025

El tono que lleva Lindsay no podría ser más favorecedor; no es un rubio exagerado ni artificial, sino ese tono dorado con reflejos cálidos, de esos que parecen besados por el sol y que logran iluminar la piel sin necesidad de maquillaje.

Este color tiene algo muy especial porque suaviza las facciones, borra el cansancio y rejuvenece al instante. Es perfecto para mujeres de más de 40 porque evita el efecto cenizo que a veces endurece; en su lugar aporta calidez, brillo y vida.

Lindsay Lohan no está brillando otra vez y este corte largo con capas, acompañado de un rubio dorado suave, es prueba de que el estilo auténtico siempre encuentra su camino. No es un look que intente parecer de 20; es un look que abraza los 40 con seguridad, belleza y con luz propia.