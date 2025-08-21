Lady Di inspira el bolso acolchado que arrasa en Zara por menos de 900 pesos

En los años 80, la princesa Diana se convirtió en un verdadero ícono de estilo postura que continúa hasta hoy en día, incluso sin ella presente. Entre sus piezas más recordadas está el bolso acolchado de la firma francesa Souleiado, que destacaba por su diseño femenino y campirano.

La textura acolchada, sumada a su forma rectangular, el bordado de flores rojas y su versatilidad (comprobada ya que Diana lo incluyo como accesorio en algunos de sus atuendos más populares) lo convirtieron en un accesorio atemporal que Diana supo llevar en compromisos reales y salida más casuales.

La Petit Rose

El icónico bolso de Diana, La Petit Rose, era un bolso rectangular en su versión azul (pues existen tres versiones más: blanco, rosa y amarillo), de Souleiado acompañó a la princesa en diversos compromisos, en aquella lejana década de los 80, este bolso rondaba, aproximadamente, las 30 libras, unos $700 pesos mexicanos de hoy. Sin embargo, luego de relanzar el modelo bajo el nombre de Adiana, su precio alcanza las 169 libras, un aproximado de $4,250 pesos mexicanos.

La princesa Diana en Gloucestershire con su bolso acolchado. Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Para fortuna de muchas de nosotras es posible encontrar una versión similar y más económica en Zara.

La versión de Zara que todas queremos

La bolsa acolchada de flores bordadas de Zara es la versión accesible del bolso de la princesa Diana. Su diseño, también de forma rectangular, posee una dimensión de 35 cm de alto, 45 cm de ancho y 20 cm de fondo, lo que lo convierte en el tamaño perfecto para poder llevar nuestros productos básicos sin temor a dañarlo por el peso o que no nos permita albergar cosas tan necesarias como nuestro celular.

La bolsa acolchada con bordado de flores con la que puedes replicar el bolso de la princesa Diana. zara.com

Está disponible en color blanco hueso, dándole un acabado muy elegante y sofisticado, y cuenta con detalles florales bordados sobre las asas, y sus cuatro caras. Este bolso, si bien, tiene sus diferencias con el original, respeta la esencia campirana y boho que el bolso de la princesa Diana proyectaba y lo mejor, puedes encontrarlo en tienda online y física por solo $900 pesos mexicanos.

Tu apuesta para el otoño

Gracias a su versatilidad y su textura acolchada se convertirá en el candidato ideal para lucir en otoño. Puedes combinarlo con trajes en tonos tierra, vestidos para un atuendo muy femenino, o incluso con un look de botas altas para equilibrar tu imagen relajada pero sofisticada.

También podrías apostar por él en atuendo de jeans, como lo solía usar Diana, este dará a tu look un toque de ternura y aire campestre.

La princesa Diana siempre fue considerada un referente de moda, sin embargo, ver que marcas de bajo costo se inspiran en las piezas que ella portó un día como su bolso acolchado favorito, nos demuestra que su esencia, su presencia y su persona siguen más vivas que nunca, dejando marcado en la historia su legado de estilo