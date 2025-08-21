Jennifer Lopez y sus uñas francesas glaseadas de los 90 que sí rejuvenecen las manos a los 50

Hace dos años nuestra it girl favorita puso de moda uno de los diseños de moda favoritos entre las girls: las donut glazed nails. Sin embargo, mucho antes que ella las trajera de nuevo a la vida y las pusiera como tendencia, Jennifer López apostó antes por ellas ¡en la década de los 90!, pero en una versión french. Hoy te contamos por qué las uñas francesas glaseadas siguen siendo uno de los diseños favoritos de las chicas modernas.

Las uñas glaseadas en los 90

En la actualidad, el mundo del nail art nos ofrece una basta variedad de diseños, texturas y colores para mantener nuestras uñas impecables y arregladas. Sin embargo, desde décadas pasadas, las mujeres ya apostábamos por lucir un manicure lindo para embellecer nuestras manitas.

En el 2023, Hailey Bieber impuso una tendencia de uñas luego de mostrar el que, en ese momento, fue su nuevo set de uñas. Esta consistía en unas uñas en forma almendra en color blanco lechoso y con un efecto cromático en color blanco. Las manicuristas lo llamaron uñas dinas glaseadas, pues el acabado era similar al glaseado que tienen las donas de pan (valga la redundancia). Antes de que este diseño se convirtiera en una tendencia de nombre delicioso, la década de los 90 ya había forjado su camino en el mundo de la belleza de las manos.

Jennifer Lopez luciendo unas uñas francesas glaseadas en 1999. David Lefranc/Sygma via Getty Images

Corría el año 1999 y Jennifer López se encontraba en el punto máximo de su éxito luego de dar vida a Selena Quintanilla en la película del 98 “Selena”, durante los festejos del “Puertorrican Day” en Nueva York, la diva del Bronx celebraba en el desfile mostrando el que se convertiría en el manicure del momento: las uñas francesas con efecto nacarado.

Por supuesto que, en aquel entonces, las uñas contaban con las características de los 90: uñas cuadradas, muy marcadas y cortas, y probablemente se lograron con el uso de esmaltes y acrílico, pero sentaron las bases para crear lo que 24 años después serían las donut glazed nails.

¿Por qué estas uñas rejuvenecen las manos?

Las uñas francesas glaseadas no solo se ven sofisticadas, también aportan un efecto de “piel de porcelana” sobre las manos gracias a su acabado brillante que refleja la luz y suaviza visualmente la textura de las manos, es decir, nos ayuda a disimular la presencia de manchitas o líneas de expresión propias de la edad.

Si bien, las uñas glazed actuales apuestan por ir sobre una base blanca lechosa y uñas almendra, la inspiración de JLO nos invita a probar este efecto sobre uñas francesas y con forma cuadrada, la cual puede favorecer la apariencia de las manos para lograr que se vean elegantes.

¿Cómo lograr las uñas francesas glaseadas?

Lograr estas uñas es posible en tres formas: la primera opción, y la que consideramos más sencilla, es ir con tu manicurista y mostrarle la imagen de referencia. La segunda opción es hacerlas por ti misma, para lo que necesitarás un conocimiento básico de aplicación de geles semipermanentes. Y la tercera es apostar por el uso de esmaltes convencionales.

Lo primero que debes hacer es apostar por un diseño francés clásico, es decir, con punta blanca y patrón en U. Puedes optar por lucirlo en la forma de uña de tu preferencia, sin embargo, si lo que quieres es lograr ese efecto retro de los 90, apuesta por una forma cuadrada de longitud media.

Una vez que estés satisfecha con el resultado, aplica una capa de top sobre tus uñas y cuando estas se hayan secado en la lámpara, aplica el efecto perla. Este es el que le dará ese efecto nacarado que JLO luce en su manicure.

Si vas a realizar el diseño con esmaltes convencionales, vas a ocupar un esmalte blanco, uno transparente y uno blanco nacarado con acabado traslúcido (en los 90 se le conocía como tornasol). Primero vas a pintar tus uñas con el diseño francés, una vez seco el esmalte lo vas a proteger con tu brillo transparente y cuando esta capa esté perfectamente seca, aplica una capa delgada del esmalte tornasol.

Las uñas francesas glaseadas son una inspiración de los 90 que Jennifer López supo llevar para inspirar diseños que hoy es día se han convertido en nuestros favoritos. Saber que las uñas de JLO están de regreso, nos deja clarísimo que también en el manicure hay diseños que resisten el paso del tiempo y nos ayudan a lucir unas manos impecables.