¿Cuáles son los rubios que estarán en tendencia en otoño?: 5 colores que ayudan a ocultar las canas

Los cambios de temporada siempre traen consigo un aire renovado en la moda y la belleza. En el caso del pelo, el otoño se presenta como la oportunidad perfecta para darle un giro a tu look con tonos cálidos y luminosos que armonicen con el clima y la luz de esta época del año.

Aunque los pronósticos apuntaban a que los tintes castaños serían la sensación de la estación, la realidad es que muchos rubios han llegado para destacar como los favoritos para las tendencias en otoño, no solo porque iluminan el rostro y rejuvenecen, sino porque además se convierten en una excelente herramienta para disimular las canas. La variedad de matices permite adaptarse a diferentes estilos y necesidades, desde un cambio radical hasta algo sutil y fresco.

Estos son los cinco rubios en tendencia para este otoño que te ayudarán a mantener un look moderno y sofisticado.

Rubio miel

El rubio miel es una apuesta segura para quienes buscan un tono natural y que dé apariencia dulce sobre las facciones. Sus reflejos dorados suavizan las facciones y aportan luz al rostro, lo que hace que se convierta en el tono perfecto para cubrir las canas porque se mezcla fácilmente con los tonos claros, logrando un efecto difuminado y favorecedor.

Rubio beige

Este tono se encuentra en el punto medio entre lo cálido y lo frío, ideal para quienes buscan un look sofisticado y discreto. El rubio beige ayuda a integrar las canas de manera natural, sin necesidad de estar recurriendo a retoque muy constante, pues logra una mezcla muy auténtica sobre bases castañas.

Rubio dorado

Si quieres un look lleno de energía y vitalidad, el rubio dorado es el color para ti. Este tono refleja la luz y aporta un efecto glowy inmediato sobre la melena, lo que lo convierte en un excelente aliado para quienes desean rejuvenecer su imagen. Además, gracias a que es un color encendido, puede combinarse con mechas como las babylights para disimular con mayor facilidad el pelo cano.

Rubio caramelo

El rubio caramelo combina matices cobrizos y dorados, logrando un acabado cálido y sofisticado. Es una excelente opción para las melenas castañas que buscan un cambio hacia el rubio sin perder naturalidad. También resulta ideal para cubrir canas en tonos oscuros, ya que se integra perfectamente en la base del pelo.

Rubio cenizo

Este color es perfecto para aquellas que prefieren apostar por un estilo sobrio y con matices fríos. Una de las ventajas de este tono es que, gracias a su subtono, es el compañero perfecto para disimular las canas de forma natural, camuflando los reflejos grises y plateados con el tono cenizo; esto evitará que visites muy a menudo el salón de belleza a retocar, pues tus raíces blancas se mezclarán perfectamente con el color, dando un look moderno.

Los tintes rubios estarán en tendencia este otoño; sin embargo, siempre serán la opción perfecta para recurrir a ellos para iluminar el rostro y disimular las canas con elegancia. Ahora que conoces los colores que estarán dominando la temporada, la recomendación es que apuestes por el que te haga sentir más cómoda, ayude a que tu melena luzca hidratada, saludable y te favorezca.