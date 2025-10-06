Así es el nuevo look de Emma Stone: corte bob y tinte cobrizo que favorece a todas a los 40+

Emma Stone nunca deja de reinventarse y esta vez lo hizo con un cambio de look que ha dado mucho de qué hablar en Paris Fashion Week. La actriz deslumbró durante el desfile de Louis Vuitton con un peinado fresco y moderno, apostando por un corte de pelo clásico y el aliado de casi todas las mujeres que buscan una apariencia refinada y elegante: el corte bob perfectamente estructurado y acompañado de un tinte cobrizo que resaltó su rostro, proyectando sobre él mucha luz.

Más allá de ser una apuesta de moda, este estilo es una gran inspiración para las mujeres que buscan rejuvenecer su imagen, especialmente a partir de los 40 años.

El corte bob, un clásico que rejuvenece

El bob se ha convertido en el corte estrella de la temporada por su versatilidad y frescura. Emma decidió apostar por la versión extracorta y recta con la que enmarcó su rostro, estilizó sus facciones y proyectó un aire sofisticado. Sin embargo, si lo tuyo no es tener preferencia por las versiones “short” de estos cortes de pelo, no te preocupes, pues por sí solo el corte bob es ideal para lograr un cambio notorio pero desde una longitud no tan drástica.

Emma Stone en el show de Louis Vuittondurante Paris Fashion Week 2025. Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

La calidez y luminosidad del tinte cobrizo

El cobre luminoso elegido por la actriz es otro de los grandes aciertos de su look impecable. Este color no solo está en tendencia, sino que aporta calidez y vida al pelo, logrando un efecto rejuvenecedor inmediato. En mujeres mayores de 40, los tonos cobrizos ayudan a suavizar las facciones, disimular el aspecto apagado y dar un aire brillante a la melena; es por ello que, en combo con el corte bob, logran un estilo altamente favorecedor.

La realidad es que los tintes cobrizos son capaces de adaptarse a diferentes cortes, texturas y longitudes, así que si deseas optar por un corte lob o midi para acompañar una base en color cobre, estarás cometiendo un total acierto.

Inspiración para mujeres de 40+

Más allá de la pasarela, el look de Emma confirma que los cortes bob, así como los tonos cálidos, son una apuesta segura para quienes buscan un cambio de imagen que logre una apariencia rejuvenecedora. El bob favorece prácticamente a todos los tipos de rostro, mientras que los cobrizos pueden adaptarse en distintas intensidades, de acuerdo al tono de piel. El resultado: un look elegante, moderno y fácil de llevar que funciona tanto en contextos formales, como un desfile en la Semana de la Moda de París, hasta el café con tus amigas.

Con este look, Emma Stone no solo marcó tendencia en Paris Fashion Week, sino que también envió un mensaje de inspiración a todas aquellas que estábamos debatiéndonos si visitábamos el salón de belleza este otoño o no. La respuesta es clara ahora: atreverse al cambio, así que si estás en la búsqueda de un look que aporte frescura a tu imagen, apunta esta propuesta como primera opción.