Revelan las 3 razones por las que Camilla Parker no aceptaba que Kate Middleton se uniera a la Familia Real

El experto real Tom Quinn asegura que la reina Camilla Parker no estaba muy entusiasmada con Kate Middleton cuando se conocieron en 2003, después de que el príncipe William decidió presentarla oficialmente al resto de los miembros de la Familia Real.

“Camilla estaba particularmente insegura sobre su futura nuera”, afirmó el especialista en el programa de Channel 5 ‘The Middleton’s: Modern Royal-in-laws’. Quinn comentó que especialmente fueron 3 las razones que llevaron a la esposa de Carlos III a dudar sobre Kate. “Había oído que a Camilla no le gustaba mucho Catalina. No disparaba, no le gustan especialmente los caballos, había demasiado espacio y William lo notaba”, aseguró el experto.

Asimismo, el experto aseguró que es cierto que más tarde Camilla se encariñó con Kate Middleton y “reconoció sus sólidas virtudes.

La relación de Kate Middleton y Camilla Parker ha mejorado con los años Bryn Lennon/Getty Images for Ascot Racecourse

¿Por qué a Kate Middleton no le gustan los caballos?

De acuerdo con el diario británico Cambridgeshire Live, a diferencia de muchos miembros de la Familia Real, a la princesa Kate no le gusta mucho montar a caballo, debido a que, según los rumores, podría ser alérgica a este tipo de animales.

Durante un episodio del podcast Palace Confidential del Daily Mail en octubre, el presentador Jo Elvin comentó: “Creo que no se puede ser de la realeza y no amar a los caballos”. En respuesta, la editora general del periódico, Charlotte Griffiths, señaló: “A Catalina no. No le gusta montar a caballo, creo que es alérgica a ellos”.

Kate Middleton sería alérgica a los caballos Getty Images

¿Cómo es actualmente la relación de Kate Middleton con Camilla Parker?

Aunque la primera impresión de Camilla sobre Kate Middleton no fue positiva, se dice

que a lo largo de los años en los que han convivido ambas han desarrollado una fuerte conexión. La comentarista real Angela Levin comentó con GB News: “Camilla se lleva de maravilla con Catalina y la ayudó a comprender cómo debía comportarse en palacio, porque es muy difícil”.

Además, cabe mencionar que tal y como se ha podido observar a últimos tiempos, Camilla y Catalina suelen apoyarse mutuamente en sus diferentes labores reales. Por ejemplo, a ambas se les ha visto juntas en banquetes de Estado o bien en eventos importantes de la Corona, como el desfile anual Trooping the Colour o la tradicional caminata navideña en Sandringham.

Camilla Parker y su esposo, Carlos III, también suelen apoyar a Kate Middleton asistiendo a su tradicional concierto de villancicos, celebrado en la Abadía de Westminster cada diciembre.