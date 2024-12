Revelan que el misterioso benefactor del príncipe Andrés sería el rey Carlos III: ¿un nuevo escándalo en la Corona?

Nuevos rumores sugieren que el rey Carlos III podría ser el misterioso benefactor que estaría financiando al príncipe Andrés. Una noticia que se da en medio de la lucha que ambos tienen por la residencia de Royal Lodge, que es en la que actualmente vive el hermano del monarca.

Recordemos que desde hace meses la prensa británica ha señaladoque el rey estaría presionando al duque de York con una serie de medidas, como quitarle su asignación económica o despedir al equipo de seguridad, para que Andrés se mude a otra residencia más pequeña como Frogmore Cottage.

¿Carlos III estaría manteniendo a Andrés de York?

De acuerdo con una reciente publicación del Mail, supuestas fuentes cercanas confirmaron que sería el propio monarca que ha estado pagando las cuentas del príncipe. Según lo escrito por la periodista Charlotte Griffiths para el citado periódico,“varias fuentes”, algunas de ellas en “cenas” a las que ha asistido, le han dicho que “lejos de dejar sin recursos a Andrés, Carlos ha pagado personalmente las cuentas de manutención de su hermano descarriado”.

Carlos III es quien estaría pagando las cuentas de su hermano, Andrés de York, según una publicación británica Getty Images

Incluso, una fuente señaló que Andrés “ya no tiene tantos amigos” y que “apenas sale, no es bien recibido en ningún lado”. “Así que tiene que ser la familia, y la persona obvia es el Rey. Quiero decir, ¿por qué alguien que no es de la familia querría darle dinero cuando no va a obtener nada a cambio, excepto un montón de críticas?”, apuntó.

Mientras que otra fuente contó que Carlos es quien estaría usando dinero de su propio bolsillo,y no del dinero público, para que el duque de York pudiera seguir viviendo en su mansión de Royal Lodge. “Carlos lo ha pagado todo. El rey lo ha aprobado. Todo está hecho”, recalcó.

En tanto que la periodista sostiene que el motivo por el que el sobreano de la corona británica ha decidido apoyarlo se debe a que “simplemente no puede traicionar a su hermano”, puesto que se siente obligado por el honor a respetar los deseos de la difunta reina Isabel II de que András sea cuidado.

Royal Lodge es la residencia en la que actualmente vive el príncipe Andrés Getty Images

Por otro lado, hasta el momento el Palacio de Buckingham se ha mantenido en silencio sobre el tema. Aunque es probable que, como lo hacen siempre, sigan manteniendo esta línea de no hablar y esperar a que pase el revuelo que ha generado este descubrimiento de la prensa británica.