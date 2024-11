Revelan que el príncipe Andrés estaría dispuesto a desafiar a Carlos III por este tajante motivo

La prensa británica reveló que el príncipe Andrés estaría dispuesto a enfrentar al rey Carlos III. Una noticia que se da en medio de la presunta disputa que ambos hermanos tendrían desde hace meses por la residencia de Royal Lodge.

Recordemos que desde hace un tiempo comenzó a circular que el monarca británico estaría presionando al duque de York, con diferentes medidas, para que este abandone su mansión en la actualmente vive junto a su exmujer, Sara Ferguson, y se mude a Frogmore Cottage, que era anteriormente era propiedad del príncipe Harry y Meghan Markle.

¿Por qué el príncipe Andrés desafiaría al rey Carlos III?

De acuerdo con el tabloide británico The Sun, cada vez es más probable que el polémico príncipe “desafíe” a su hermano mayor ya que sí contaría los suficientes fondos económicos para pagar la mansión de la que se le busca desalojar.

El príncipe Andrés vive actualmente en Royal Lodge junto a su exmujer, Sara Ferguson Getty Images

“El príncipe Andrés se mantiene firme y está decidido a permanecer en Royal Lodge”, según lo que dijo una fuente al citado medio. “Insiste en que tiene los fondos para pagar su propia seguridad, a pesar de las siete cifras que supuestamente le cuesta”, apuntó.

Además, la misma fuente señala que el duque alegaría que no habría argumentos para correrlo de la propiedad dado que ya “no es una carga financiera para el Rey y no ve ninguna razón por la que deba mudarse de su casa”. Mientras que estas declaraciones vienen antecedidas de los último rumores que aseguran que el jefe de la corona inglesia habría cortado la asignación oficial al padre de las princesas Beatriz y Eugenia.

Respecto a este tema, fue el ecritor y biógrafo Robert Hardman el que reveló en su nuevo libro, titulado Charles III: New King. New Court. The Inside Story , que “el duque ya no es una carga financiera para el rey”. Unas palabras que sugieren que Carlos III le habría retirado a Andrés su asignación de un millón de libras anuales.

Carlos III le habría retirado a Andrés su asignación de un millón de libras anuales Getty Images

Mientras que la prensa británica también informó que el rey habría despedido al equipo de seguridad que trabajaba con el príncipe desde inicios de octubre. Por lo que si querría consevar esta protección sería el mismo duque el que solvente dicho gasto.

Según varios expertos en realeza, este supuesto desafío no es algo que el rey tome a la ligera. A sus ojos, permitir que Andrés recupere su posición dañaría aún más la imagen de la monarquía, ya debilitada tras su implicación en el caso de Jeffrey Epstein. Por lo que la presión pública y los llamados a modernizar la institución han obligado al primogénito de Isabel II a ser inflexible con su hermano y apartarlo de la Familia Real.