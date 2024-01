Revelan que Isabel II dejó dos misteriosas cartas antes de morir, ¿qué decían?

La industria editorial no deja de brindar opciones de lectura a todos aquellos fanáticos de la literatura, el género documental y la realeza británica, ya que, como se ha podido ver en los últimos años, los expertos en la Corona no han dejado de compartir sus conocimientos exclusivos con el lector, revelando y haciendo de dominio público muchos datos interesantes sobre de los Windsor.

Fue con “Endgame”, el libro firmado por el periodista Omid Scobie, la última vez que el mundo entero se enardeció por las extremas confesiones sobre el rey Carlos III, el príncipe William y su esposa Kate Middleton y, por supuesto, de los exiliados duques de Sussex.

Ahora, el experto en realeza y biógrafo de los Windsor Robert Hardman, pretende lanzar la misma apuesta que Scobie, pero esta vez haciendo revelaciones acerca de cómo transcurrieron los últimos días de la reina Isabel II en Balmoral, Escocia.

Saldrá a la luz un nuevo libro sobre los Windsor bajo la misma apuesta de éxito de Omid Scobie, escritor de “Endgame” Getty

¿Cómo se llama y cuándo saldrá a la venta el libro que revelará los secretos sobre los últimos momentos de Isabel II?

El material bibliográfico llevará por nombre “Charles III: New King, New Court. The Inside Story” y en él podrán leerse curiosas anécdotas acerca de los últimos alientos de la monarca más longeva del Reino Unido, tales como la razón por la cual Kate Middleton no asistió a Balmoral para darle el último adiós o bien, cómo fue que el príncipe Harry se enteró de la muerte de su abuela.

Además, el manuscrito que estará disponible en físico a partir del 18 de enero contará la curiosa historia de dos cartas que la reina escribió en su lecho de muerte, con el fin de resolver algunos asuntos pendientes.

La historia de las dos cartas que Isabel II dejó al morir

La reina Isabel habría dejado un par de asuntos pendientes de los que no se tiene mayor información Getty Images

De acuerdo con los extractos que ya se han dado a conocer acerca del nuevo libro de Hardman, varias de las anécdotas contadas estarán basadas en las declaraciones del secretario privado de Isabel, Sir Edward Young, quien la acompañó hasta el último de sus alientos.

Según el secretario, justo antes de morir la reina redactó diversos documentos entre los que destacaban dos cartas que se almacenaron en una caja roja, bajo estricto resguardo.

De acuerdo con el relato, una de las cartas, las cuales no llegaron a entregarse, podría haber estado dirigida a Carlos y la otra al mismo Young.

Hasta el momento no se sabe lo que estás decían. Sin embargo, se sabe que denotaban el conocimiento de la reina acerca de que su fin era inminente por lo que dejó algunas instrucciones finales, despedidas finales o ambos en sus escritos, según plantea el autor del libro próximo a salir a la luz.